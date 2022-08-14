Süper Lig maçı Eskişehir'e alındı

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Gelin ve damat Van Gölü sahilinde çöp topladı

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren yazılım test mühendisleri Ahmet Sadık Aras(24) ile Feyza Demirel (24) çifti, Van Gölü sahilindeki kirliliğe dikkat çekmek için temizlik yaptı. Çift, üzerlerindeki gelinliik ve damatlıkla sahilde çöp topladı, daha sonra da düğün salonuna geçerek davetlilerle birlikte dans edip halay çekti.