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Konyaspor'a Ugandalı golcü

Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi AA
Konyaspora Ugandalı golcü
Uche, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.

Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Ugandalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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