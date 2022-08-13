Konyaspor'a Ugandalı golcü

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.
Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Ugandalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.
Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Ugandalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
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