16. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
İşte maçların hakemleri
- Yarın:
- 17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
- 17.00 Başakşehir - Antalyaspor: Halil Umut Meler
- 20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka
- 28 Aralık Çarşamba:
- 17.00 Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
- 20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk
- 29 Aralık Perşembe:
- 17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
- 17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
- 20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan