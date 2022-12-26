Spor 16 haftanın hakemleri açıklandı
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16. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde 16. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek? Hakemler belli oldu mu?
Süper Lig'de 16. haftada maç yönetecek hakemler kimler?

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

İşte maçların hakemleri

  • Yarın:
  • 17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 17.00 Başakşehir - Antalyaspor: Halil Umut Meler
  • 20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka
  • 28 Aralık Çarşamba:
  • 17.00 Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
  • 20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk
  • 29 Aralık Perşembe:
  • 17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
  • 17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
  • 20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan

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