Liverpool'un Fernandez transferinde rakibi Manchester United

Liverpool, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında pay sahibi olan Enzo Fernandez için Manchester United ile transfer savaşı vermeye hazır.

Serbest kalma bedeli 120 milyon

Manchester United, Enzo Fernandez'i transfer etmek için görüşmelerde Liverpool'a karşı en büyük kozu, 120 milyon euroluk satın alma opsiyonunu direkt ödemeye hazır olması.

Enzo Fernandez 🚀pic.twitter.com/iVBQUP8a8n — SPOR (@yenisafakspor) November 26, 2022

Sezon başı River Plate'ten 12 milyon euro karşılığında Benfica'nın yolunu tutan Fernandez için, Arjantin ekibinin satışından %25 paya sahip olduğu öğrenildi.

Enzo, River formasıyla çıktığı 53 maçta 12 gol 10 asist yaptı.

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21 yaşındaki orta saha, Arjantin milli takımıyla Katar'da gösterdiği performansla turnuvanın en iyi genç futbolcusu ödülünü almıştı.

Liverpool'un teklifi reddedildi

Portekiz ekibi, birkaç gün önce Liverpool'un yaptığı 100 milyon euroluk teklifi reddetti ve sadece serbest kalma bedelini karşılayan takıma gidebileceğini belirtti.

Sezon başı Darwin Nunez'i 80 milyon euroya transfer eden İngiliz kulübü, Fernandez'in serbest kalma bedelini karşılarsa, Liverpool tarihinin en pahalı transferi rekorunu kıracak. Rekor şu anda 84.65 milyon euroya transfer edilen Virgil Van Dijk'ta.

SPOR Fırtına taraftarıyla çok farklı

SPOR Karaman Yeni Şehir Stadı'nda sona doğru