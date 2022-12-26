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Liverpool'un Fernandez transferinde rakibi Manchester United

Dünya Kupası'nda performansıyla öne çıkan futbolcular için devre arası hareketli geçecek. Bellingham için Real Madrid, Liverpool, Manchester City transfer savaşına girerken, Enzo Fernandez için Liverpool ile Manchester United karşı karşıya. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernandez için Liverpool ve Manchester United devrede: Serbest kalma bedeli 120 milyon euro
Enzo Fernandez, Benfica'da 24 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Liverpool, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında pay sahibi olan Enzo Fernandez için Manchester United ile transfer savaşı vermeye hazır.

Serbest kalma bedeli 120 milyon

Manchester United, Enzo Fernandez'i transfer etmek için görüşmelerde Liverpool'a karşı en büyük kozu, 120 milyon euroluk satın alma opsiyonunu direkt ödemeye hazır olması.

Sezon başı River Plate'ten 12 milyon euro karşılığında Benfica'nın yolunu tutan Fernandez için, Arjantin ekibinin satışından %25 paya sahip olduğu öğrenildi.

Enzo, River formasıyla çıktığı 53 maçta 12 gol 10 asist yaptı.
Enzo, River formasıyla çıktığı 53 maçta 12 gol 10 asist yaptı.

  • 21 yaşındaki orta saha, Arjantin milli takımıyla Katar'da gösterdiği performansla turnuvanın en iyi genç futbolcusu ödülünü almıştı.

Liverpool'un teklifi reddedildi

Portekiz ekibi, birkaç gün önce Liverpool'un yaptığı 100 milyon euroluk teklifi reddetti ve sadece serbest kalma bedelini karşılayan takıma gidebileceğini belirtti.

Sezon başı Darwin Nunez'i 80 milyon euroya transfer eden İngiliz kulübü, Fernandez'in serbest kalma bedelini karşılarsa, Liverpool tarihinin en pahalı transferi rekorunu kıracak. Rekor şu anda 84.65 milyon euroya transfer edilen Virgil Van Dijk'ta.

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