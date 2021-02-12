Süper Lig'de 25. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Haber Merkezi 12 Şubat 2021, 11:35 Son Güncelleme: 12 Şubat 2021, 11:41 AA