Spor Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu
SÜPER LİG

Süper Lig'de 25. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Haber Merkezi AA
Haftanın açılış maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Haftanın açılış maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

12 Şubat Cuma

  • 19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

13 Şubat Cumartesi

  • 13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
  • 16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
  • 19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar

  • 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
  • 16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
  • 16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
  • 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi

  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
  • 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

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