Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
12 Şubat Cuma
- 19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
13 Şubat Cumartesi
- 13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
- 16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
- 19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar
- 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
- 16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
- 16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
- 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi
- 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
- 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı. pic.twitter.com/GdMN3uGOwV
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı. pic.twitter.com/GdMN3uGOwV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 12, 2021