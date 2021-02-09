Erman Toroğlu: 4 hakem sezon sonuna kadar görev almayacak

Süper Lig'de hemen hemen her hafta, kulüpler hakemlerden şikayette bulunuyor. Hakem performansının beğenilmediği şu günlerde, eski hakem Erman Toroğlu 4 hakemin kıza çekildiğini iddia etti.

"Sezon sonuna kadar yoklar"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Toroğlu, bu hakemlerin sezon sonuna kadar görev almayacaklarını söyledi.

Erman Toroğlu, "Aldığım duyumlara göre Suat Arslanboğa, Alper Ulusoy, Mustafa Öğretmenoğlu ve Atilla Karaoğlan belirli bir süre görev almayacaklar. Kesin demiyorum. Aldığım duyum bu şekilde. Sezon sonuna kadar görev yapmayacaklar. Bu haftada ne sahada ne de VAR'da görev aldılar" ifadelerini kullandı.

24. haftada görev yapan hakemler şu şekildeydi;

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