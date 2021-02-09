Spor Erman Toroğlu 4 hakem sezon sonuna kadar görev almayacak
SÜPER LİG

Erman Toroğlu: 4 hakem sezon sonuna kadar görev almayacak

Süper Lig'de hakem tartışmaları yaşanmaya devam ederken, eski hakem Erman Toroğlu 4 hakemin belirli bir süre dinlendirileceğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erman Toroğlu
Erman Toroğlu

Süper Lig'de hemen hemen her hafta, kulüpler hakemlerden şikayette bulunuyor. Hakem performansının beğenilmediği şu günlerde, eski hakem Erman Toroğlu 4 hakemin kıza çekildiğini iddia etti.

"Sezon sonuna kadar yoklar"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Toroğlu, bu hakemlerin sezon sonuna kadar görev almayacaklarını söyledi.

Erman Toroğlu, "Aldığım duyumlara göre Suat Arslanboğa, Alper Ulusoy, Mustafa Öğretmenoğlu ve Atilla Karaoğlan belirli bir süre görev almayacaklar. Kesin demiyorum. Aldığım duyum bu şekilde. Sezon sonuna kadar görev yapmayacaklar. Bu haftada ne sahada ne de VAR'da görev aldılar" ifadelerini kullandı.

24. haftada görev yapan hakemler şu şekildeydi;


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