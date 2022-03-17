Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelelerinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor ve Fatih Karagümrük ile de Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Bu hafta Beşiktaş evinde Hatayspor ile oynayacak. Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında da Fenerbahçe, Konyaspor’u konuk edecek.
Süper Lig’de 30. hafta programı şöyle:
Yarın
- 20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor
19 Mart Cumartesi
- 13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
- 16.00 Göztepe - A. Alanyaspor
- 16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir
- 19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor
20 Mart Pazar
- 13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor
- 13.30 D. G. Sivasspor - Altay
- 16.00 Gaziantep FK - Galatasaray
- 19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor
Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde: