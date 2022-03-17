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Süper Lig’de 30. hafta heyecanı

Süper Lig’in 30. haftası yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Heyecan 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

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Haber Merkezi İHA
Süper Lig’de 30. hafta heyecanı
Süper Lig 30. Hafta

Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelelerinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor ve Fatih Karagümrük ile de Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Bu hafta Beşiktaş evinde Hatayspor ile oynayacak. Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında da Fenerbahçe, Konyaspor’u konuk edecek.

Süper Lig’de 30. hafta programı şöyle:

Yarın

  • 20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
    20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor

19 Mart Cumartesi

  • 13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
  • 16.00 Göztepe - A. Alanyaspor
  • 16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir
  • 19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor

20 Mart Pazar

  • 13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor
  • 13.30 D. G. Sivasspor - Altay
  • 16.00 Gaziantep FK - Galatasaray
  • 19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor

Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

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