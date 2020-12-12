Süper Lig'de adından sıkça söz ettirmişti, heykeli dikildi

Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu’nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla'nın heykeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konuldu.

Heykelin açılış töreni Arjantinli eski futbolcunun Bursa'ya gelişinde yapılacak.

Beşiktaş'a attığı goldeki sevinci

Pablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor. Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor.

Toplam '1963' parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluşuna işaret ediyor.

"Eğer bir gün Bursaspor'dan ayrılırsam asla Süper Lig’de başka bir takımın formasını giymem" diyen Batalla, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanıp 2018 yılında Türkiye’den ayrılmıştı... Seni de özledik 'dev bücür' pic.twitter.com/ALsvIqFdTu — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 19, 2020