Süper Lig'de dikkati çeken randevu: 44 yıl sonra rakip olacaklar

Süper Lig'de oynadığı 14 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00'da evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek, yardımcı hakem olarak Samet Çavuş ve Murat Şener görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar ile bordo beyazlılar 44 yıl sonra ilk kez birbirlerine rakip olacak.

13. randevu

Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, ilk kez 1970-1971 sezonunda, o günkü ismiyle 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta karşılaştı. İki takım ilk mücadelelerinde birbirlerine üstünlük sağlayamazken maç 0-0 tamamlandı. Antalyaspor ile Hatayspor bugüne kadar 12 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 6 maçta ise kırmızı beyazlılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

44 yıl sonra

Antalyaspor ile Hatayspor, 1975-1976 sezonunda 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta oynadıkları ve kırmızı beyazlı takımın 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçtan tam 44 yıl sonra yeniden karşılaşacak.