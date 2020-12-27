SÜPER LİG

Süper Lig'de dikkati çeken randevu: 44 yıl sonra rakip olacaklar

Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasının kapanış maçında, 44 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak 1975-1976 sezonunda 2. Lig'de oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlı takım kazanmıştı.

Haber Merkezi DHA
İki ekip Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

İki ekip Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de oynadığı 14 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00'da evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek, yardımcı hakem olarak Samet Çavuş ve Murat Şener görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar ile bordo beyazlılar 44 yıl sonra ilk kez birbirlerine rakip olacak.

13. randevu

Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, ilk kez 1970-1971 sezonunda, o günkü ismiyle 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta karşılaştı. İki takım ilk mücadelelerinde birbirlerine üstünlük sağlayamazken maç 0-0 tamamlandı. Antalyaspor ile Hatayspor bugüne kadar 12 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 6 maçta ise kırmızı beyazlılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

44 yıl sonra

Antalyaspor ile Hatayspor, 1975-1976 sezonunda 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta oynadıkları ve kırmızı beyazlı takımın 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçtan tam 44 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

TFF 1. Lig'e damga vuran gol: Sekerken 50 metre depar attı ve fileleri havalandırdı
TFF 1. Lig'e damga vuran gol: Sekerken 50 metre depar attı ve fileleri havalandırdı

TFF 1. Lig'in 16. hafta maçında Tuzlaspor, Vefa Stadyumu'nda konuk ettiği Altınordu'yu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri, Ahmet Yazar (2), Erhan Erentürk (K.K.) ve İyaz Osman kaydetti. İzmir ekibinin tek golü Enis Destan'dan geldi.Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 30'a çıkarırken, İzmir temsilcisi ise 27 puanda kaldı.Ahmet Yazar'ın golü sosyal medyada gündem olduKarşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Tuzlasporlu Ahmet Yazar'ın ilk golü mücadeleye damga vurdu. Yaşadığı sakatlık sonrası sekerek kenara gelen 25 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten hemen sonra yarı sahasından yaklaşık 50 metre yaptığı depar ve beraberindeki çalımlarıyla Altınordu kalecisini mağlup etmeyi başardı.İşte Ahmet Yazar'ın o golü;Vefa Stadında ilginç anlar. Tuzlaspor forması giyen Ahmet Yazar sakatlık nedeniyle saha kenarına alındı. Ahmet Yazar saha kenarına geldikten sadece 20 saniye sonra Altınordu filelerine bir gol gönderdi. pic.twitter.com/UxlBcLZdI4&mdash; Futbol Anadolu TV (@futbolanadoluTV) December 26, 2020 Furgan Polat'ın attığı gol Balıkesirspor-Eskişehirspor maçına damga vurdu

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