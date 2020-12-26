PTT 1.LİG

Tuzlasporlu Ahmet Yazar'ın Altınordu'ya attığı golü izle

TFF 1. Lig'e damga vuran gol: Sekerken 50 metre depar attı ve fileleri havalandırdı

1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Tuzlaspor ile Altınrodu karşı karşıya geldi. Tuzlasporlu Ahmet Yazar'ın mücadelede attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Yazar attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Ahmet Yazar attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

TFF 1. Lig'in 16. hafta maçında Tuzlaspor, Vefa Stadyumu'nda konuk ettiği Altınordu'yu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri, Ahmet Yazar (2), Erhan Erentürk (K.K.) ve İyaz Osman kaydetti. İzmir ekibinin tek golü Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 30'a çıkarırken, İzmir temsilcisi ise 27 puanda kaldı.

Ahmet Yazar'ın golü sosyal medyada gündem oldu

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Tuzlasporlu Ahmet Yazar'ın ilk golü mücadeleye damga vurdu. Yaşadığı sakatlık sonrası sekerek kenara gelen 25 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten hemen sonra yarı sahasından yaklaşık 50 metre yaptığı depar ve beraberindeki çalımlarıyla Altınordu kalecisini mağlup etmeyi başardı.

İşte Ahmet Yazar'ın o golü;

Furgan Polat'ın attığı gol Balıkesirspor-Eskişehirspor maçına damga vurdu
Furgan Polat'ın attığı gol Balıkesirspor-Eskişehirspor maçına damga vurdu

TFF 1. Lig’in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle bitti.Maçtan dakikalar:12. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem’den seken topu defans uzaklaştırdı.21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan Sanday Alimi’nin sert sutu Abdülhamit’e çarparak ağlarla buluştu. 0-131. dakikada Ezeh’in ceza sahası içine ortaladığı topu alan İsmail Yüksek, Sezgin tarafından düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu filelere gönderdi. 1-143. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla Eskişehirspor ceza sahasına giren Fransic Ezeh kaleci Ekrem’i çalımlayarak topu boş kaleye yolladı. 2-173. dakikada gelişen Sunday Alimi’nin şutu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topu Furgan Polat yaklaşık 20 metreden attığı sert şut ağlarla buluşturdu. 2-2Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.Mücadelede Eskişehirspor'dan Furgan Polat'ın attığı gol sosyal medyada gündem oldu:Eskişehirspor oyuncusu Furgan Polat&#39;ın Balıkesirspor&#39;a attığı gol. pic.twitter.com/T6ap7MFMIE&mdash; TFF 1.Lig (@st1lig) December 12, 2020

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