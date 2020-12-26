TFF 1. Lig'e damga vuran gol: Sekerken 50 metre depar attı ve fileleri havalandırdı

TFF 1. Lig'in 16. hafta maçında Tuzlaspor, Vefa Stadyumu'nda konuk ettiği Altınordu'yu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri, Ahmet Yazar (2), Erhan Erentürk (K.K.) ve İyaz Osman kaydetti. İzmir ekibinin tek golü Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 30'a çıkarırken, İzmir temsilcisi ise 27 puanda kaldı.

Ahmet Yazar'ın golü sosyal medyada gündem oldu

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Tuzlasporlu Ahmet Yazar'ın ilk golü mücadeleye damga vurdu. Yaşadığı sakatlık sonrası sekerek kenara gelen 25 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten hemen sonra yarı sahasından yaklaşık 50 metre yaptığı depar ve beraberindeki çalımlarıyla Altınordu kalecisini mağlup etmeyi başardı.

İşte Ahmet Yazar'ın o golü;

Vefa Stadında ilginç anlar. Tuzlaspor forması giyen Ahmet Yazar sakatlık nedeniyle saha kenarına alındı. Ahmet Yazar saha kenarına geldikten sadece 20 saniye sonra Altınordu filelerine bir gol gönderdi. pic.twitter.com/UxlBcLZdI4 — Futbol Anadolu TV (@futbolanadoluTV) December 26, 2020