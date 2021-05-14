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Spor Süper Ligde şampiyonluk maçlarının hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluğun belirleneceği Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır, Kayserispor-Fenerbahçe müsabakasını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde şampiyonluk maçlarının hakemleri açıklandı
Fırat Aydınus, Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır

Süper Lig’in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Lider Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, siyah-beyazlıların 2 averaj gerisindeki Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve iki rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’de 42. haftanın hakemleri şu şekilde:

15 Mayıs Cumartesi

  • 18.00 Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk
  • 18.00 DG Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 18.00 Çaykur Rizespor-M.Başakşehir: Koray Gençerler
  • 18.00 A.Hatayspor-Gaziantep FK: Serkan Tokat
  • 18.00 Karagümrük-Denizlispor: Atilla Karaoğlan
  • 18.00 FT Antalyaspor-İH Konyaspor: Suat Arslanboğa
  • 20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
  • 20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
  • 20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler


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