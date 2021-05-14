Beşiktaş tam kadro İzmir'e gidiyor

Bizim çocukların keyfi yerinde: Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik galibiyeti Lille taraftarıyla kutladı

Fransa Lig1'de şampiyonluğa koşan Lille'de milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lens galibiyetini taraftarlarıyla doyasıya kutladı.



Fransa Lig1'de Lens deplasmanına çıkan Lille, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın iki golle yıldızlaştığı maçta Lille, ligin bitimine 2 maç kala puanını 79'a çıkardı.