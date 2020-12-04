SÜPER LİG

Süper Lig'de tartışma çıkartan pozisyon: VAR 'devam' dedi Beşiktaşlılar çılgına döndü

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın 19. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlıların elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirirken VAR'ın başında olan Mustafa Öğretmenoğlu da herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahattin Şimşek

Bahattin Şimşek

Beşiktaşlı futbolcular Kasımpaşa maçının 19. dakikasında yaşanan pozisyon için hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Ghezzal'ın ayağından çıkan topta Kasımpaşa savunmasının elle oynadığını belirten siyah beyazlılar pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.

Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek oyunu devam ettirirken VAR Mustafa Öğretmenoğlu da pozisyon için orta hakeme herhangi bir uyarıda bulunmadı.

İşte yaşanan pozisyon ve sosyal medyada yapılan yorumlar;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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