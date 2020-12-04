Süper Lig'de tartışma çıkartan pozisyon: VAR 'devam' dedi Beşiktaşlılar çılgına döndü

Beşiktaşlı futbolcular Kasımpaşa maçının 19. dakikasında yaşanan pozisyon için hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Ghezzal'ın ayağından çıkan topta Kasımpaşa savunmasının elle oynadığını belirten siyah beyazlılar pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.

Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek oyunu devam ettirirken VAR Mustafa Öğretmenoğlu da pozisyon için orta hakeme herhangi bir uyarıda bulunmadı.

İşte yaşanan pozisyon ve sosyal medyada yapılan yorumlar;

Bu nasıl penaltı olmaz🤨 — Taner Karaman (@tanerkrmn) December 4, 2020

Penaltı — Övünç Özdem (@ovuncozdem) December 4, 2020