Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı.

FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:

İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül

İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül

Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül

İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül

Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül

Süper Lig devam ederken transfer nasıl yapılacak?

Süper Lig'de 30. haftadan itibaren takımlar birbirlerinden oyuncu alabilecek. Kalan son 4 haftada tartışmalara neden olabilecek bu gelişme ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Takımların yapacakları transferleri sezonun bitimiyle kadrolarına katması bekleniyor.