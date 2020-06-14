SÜPER LİG

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından başlayan Süper Lig'de transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan son güncellemeye göre kulüplerin transfer yapacaklar dönem aralığı belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'de yaz transfer dönemi aralığı belli oldu.

Türkiye'de yaz transfer dönemi aralığı belli oldu.

FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı.

FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:

  • İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
  • İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
  • Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
  • İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
  • Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül

Süper Lig devam ederken transfer nasıl yapılacak?

Süper Lig'de 30. haftadan itibaren takımlar birbirlerinden oyuncu alabilecek. Kalan son 4 haftada tartışmalara neden olabilecek bu gelişme ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Takımların yapacakları transferleri sezonun bitimiyle kadrolarına katması bekleniyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
2 ay 23 günde neler yaşadık
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.