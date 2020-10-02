Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayabilir

Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray’ın da bu sezon Avrupa defterini kapatması, Türkiye'yi UEFA klasmanında zor duruma düşürdü. Sezona 11. sırada başlayan ancak Avusturya kulüplerinin başarılı sonuçlarıyla bir basamak gerileyen Türkiye, İskoç ekibi Rangers'ın sarı-kırmızılıları elemesinin ardından 12. sıradaki yerini korudu. Fakat İskoçya, Rangers'ın aldığı puanlarla Türkiye (12) ve Ukrayna'nın (13) önüne geçerek 11. sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı nasıl elde ediliyor?

UEFA ülke sıralamasında ilk 11'de yer almak, Avrupa kupalarına doğrudan katılım açısından önem taşıyor. Çünkü 11. sıradaki ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde de turnuvaya katılma hakkı kazanması halinde "Devler Ligi"ne doğrudan katılma hakkı elde ediyor.

Şampiyon takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir

Türkiye, bu yıl klasmanı 11. sırada bitiremezse 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden bir kulübü olmayacak. Türkiye, 12'nciliği de kaptırırsa 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'ne de doğrudan katılım hakkını kaybedecek.

Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipler: 1.5 ay önce yarı final oynadılar Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrasında oluşan gruplar;A Grubu: Bayern Münih - Atletico Madrid - Salzburg - Lokomotiv MoskovaB Grubu: Real Madrid - Shakhtar - Inter - Mönchengladbach C Grubu: Porto - Manchester City - Olympiakos - MarsilyaD Grubu: Liverpool - Ajax - Atalanta - MidtyjllandE Grubu: Sevilla - Chelsea - Krasnodar - RennesF Grubu: Zenit - Borussia Dortmund - Lazio - Club BruggeG Grubu: Juventus - Barcelona - Dinamo Kiev - FerencvarosH Grubu: PSG - Manchester United - Leipzig - BaşakşehirŞampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi #UCL 🤔Ölüm grubu size göre hangisi? pic.twitter.com/QLMRuLFy3Z— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020 Fatih Terim'den ülke puanı mesajı: Bu maç tek maç ve telafisi yok

Başakşehir ve Sivasspor'a büyük görev

Bu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Medipol Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Demir Grup Sivasspor 'a büyük görev düşecek. Çünkü İskoçya'dan 2 (Celtic, Rangers), Ukrayna'dan ise 3 kulüp (Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Zorya), Avrupa kupalarında yollarına devam ediyor.

UEFA ülke sıralamasındaki son durum şöyle: