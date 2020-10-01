Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipler: 1.5 ay önce yarı final oynadılar

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.
20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrasında oluşan gruplar;
- A Grubu: Bayern Münih - Atletico Madrid - Salzburg - Lokomotiv Moskova
- B Grubu: Real Madrid - Shakhtar - Inter - Mönchengladbach
- C Grubu: Porto - Manchester City - Olympiakos - Marsilya
- D Grubu: Liverpool - Ajax - Atalanta - Midtyjlland
- E Grubu: Sevilla - Chelsea - Krasnodar - Rennes
- F Grubu: Zenit - Borussia Dortmund - Lazio - Club Brugge
- G Grubu: Juventus - Barcelona - Dinamo Kiev - Ferencvaros
- H Grubu: PSG - Manchester United - Leipzig - Başakşehir
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