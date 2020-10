Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipler: 1.5 ay önce yarı final oynadılar

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrasında oluşan gruplar;

A Grubu: Bayern Münih - Atletico Madrid - Salzburg - Lokomotiv Moskova

