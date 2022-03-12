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Süper Lig'e kar engeli: Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelenebilir

Fraport TAV Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul'a gidemeyince Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Süper Lige kar engeli: Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelenebilir
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Uçuşlar iptal oldu

Karşılaşmadan 1 gün önce İstanbul'a gitmesi gereken Fraport TAV Antalyaspor'un planlanan uçak yolculuğu İstanbul'daki olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşların iptal olması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kırmızı beyazlılar günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaparak geçirdi.

  • Fraport TAV Antalyaspor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın ertelenmesi için talepte bulundu.
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