SÜPER LİG

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında tartışılan olay

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Denizlispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2 kazanırken karşılaşmaya Kasımpaşa'nın attığı ikinci gol damga vurdu. İstanbul temsilcisinin attığı gol öncesinde Denizlisporlu futbolcular, rakip takımdan bir oyuncunun yerde olduğunu görünce topu dışarıya atmaya çalışmış ancak tam o sırada kaptırılan topta Kasımpaşa golü bulup 2-1 öne geçmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Denizlispor maçında oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Kasımpaşa-Denizlispor maçında oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Kasımpaşa'nın Denizlispor'u 3-2 yendiği maçta İstanbul ekibinin attığı ikinci gol büyük tartışma çıkarttı.

Gol öncesinde Kasımpaşalı bir futbolcunun yerde kaldığı gören Denizlisporlu oyuncular, tam o sırada topu kaptırdı ve Kasımpaşa, rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

Denizlisporlu futbolcular, yenilen gol sonrasında Kasımpaşalı oyunculara tepki gösterdi ve gerginlik yaşandı.

Denizlisporlu Teknik Direktörü Kenan Atik maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi;

  • "Oyuncularım Kasımpaşalı bir oyuncu yerde diye topu dışarı atmak istedi ancak onlar topu kapıp golü attı. Herkesin takdirine bırakıyorum. Biz küme düşmeme mücadelesi veriyoruz. Rakibimiz orta sıralarda. Onların böyle bir gol atmasının takdirini de sizlere bırakıyorum. Ben oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ancak rakibi tebrik etmiyorum"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise tartışılan gol için şöyle konuştu;

  • "Hajradinovic yerdeydi. Sonra rakip 3-4 pas yaptı. Biz de ardından topu kazandık. Faul olur ya da olmaz, onlar pas yaparken ve atağa kalkarken bizim kapmış olduğumuz top ve atmış olduğumuz bir gol var."

Denizlisporlu futbolcular topu taca atmaya hazırlanırken topu kaptırdı ve kalesinde golü gördü. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Denizlisporlu futbolcular topu taca atmaya hazırlanırken topu kaptırdı ve kalesinde golü gördü. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Koita'nın attığı gol sonrasında Denizlispor yedek kulübesi tepki gösterdi.
Koita'nın attığı gol sonrasında Denizlispor yedek kulübesi tepki gösterdi.

Mustafa Yumlu atıl gol sonrasında rakibin tavrına böyle isyan etti.
Mustafa Yumlu atıl gol sonrasında rakibin tavrına böyle isyan etti.

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