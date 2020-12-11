Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında tartışılan olay

Kasımpaşa'nın Denizlispor'u 3-2 yendiği maçta İstanbul ekibinin attığı ikinci gol büyük tartışma çıkarttı.

Gol öncesinde Kasımpaşalı bir futbolcunun yerde kaldığı gören Denizlisporlu oyuncular, tam o sırada topu kaptırdı ve Kasımpaşa, rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

Denizlisporlu futbolcular, yenilen gol sonrasında Kasımpaşalı oyunculara tepki gösterdi ve gerginlik yaşandı.

Denizlisporlu Teknik Direktörü Kenan Atik maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Oyuncularım Kasımpaşalı bir oyuncu yerde diye topu dışarı atmak istedi ancak onlar topu kapıp golü attı. Herkesin takdirine bırakıyorum. Biz küme düşmeme mücadelesi veriyoruz. Rakibimiz orta sıralarda. Onların böyle bir gol atmasının takdirini de sizlere bırakıyorum. Ben oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ancak rakibi tebrik etmiyorum"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise tartışılan gol için şöyle konuştu;