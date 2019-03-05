SÜPER LİG

Süper Lig'in en gollü haftası

Süper Lig'in 24. haftasında ağlar 34 kez havalanırken, maç başına 3,77 gol ortalaması yakalandı.

Haber Merkezi AA
Bu hafta hat-trick yapan Dever Orgill'in gol sevinci.

Bu hafta hat-trick yapan Dever Orgill'in gol sevinci.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez 30 gol barajı geçildi.

Ligin 24. haftası gollü maçlara sahne oldu. Futbolseverlerin adeta gole doyduğu haftada ağlar 34 kez havalanırken, maç başına 3,77 gol ortalaması yakalandı.

Bu haftanın en gollü karşılaşmasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Golsüz biten maçın olmadığı 24. haftada MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Jamaikalı santrafor Dever Orgill, yaptığı hat-trick ile haftanın en golcü oyuncusu oldu.

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (3-2) ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (3-2) maçları da haftanın en gollü mücadeleleri arasında yer aldı.

  • Bu sezon daha önce en çok fileler, ilk ve 13. haftalarda 29'ar golle sarsılmıştı.


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