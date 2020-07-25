Süper Lig'in penaltı canavarı veda etti: Hangi takıma transfer olacak?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, takımdan ayrıldığını açıklayarak, veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Beto, hayatının bir başka aşamasının daha bittiğini belirtti. Göztepe'de 3 yılda yaklaşık 100 kez maça çıktığını aktaran Beto mesajında şunları yazdı;

"Sahada ter, gözyaşı ve kan bıraktım. Sadece bu harika taraftarımızın desteğiyle karşılaştığımız engellerin üstesinden gelebildik. İlk günden itibaren her maçta performansımı yükseltmek için bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Hepinizi kalbimle götürüyorum."

Takımda 3 yıl boyunca mücadele ettiği arkadaşlarına da teşekkür eden Beto, şunları kaydetti;

"Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kaptanınız olmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Her şey için teşekkürler."

Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Beto, müsabakayı tribünden takip etti. 38 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray ve eski takımı Sporting Lizbon tarafından istendiği belirtiliyor.

Galatasaray, Muslera'nın Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Beto'yu 1 yıllık sözleşmeyle transfer etmek istiyor pic.twitter.com/XMfVpBaU31 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 23, 2020

Penaltı canavarı Beto: Oğuzhan'a da geçit vermedi Göztepe'nin Portekizli kalecisi Süper Lig'de penaltı kurtarma istatistiğini Beşiktaş maçında da geliştirmeye devam etti. Ege temsilcisinin tecrübeli file bekçisinin penaltı golüne izin vermediği isim ise bu kez Oğuzhan Özyakup oldu.Beto bir röportajında penaltı kurtarmasının sırrını şu sözlerle açıklamıştı;"Bu tamamen rakipleri tanımakla alakalı. Forvetleri çok yakından tanımaya çalışıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor."Oğuzhan, son 6 penaltısının tümünü kalecinin sağına attı. Maçlardan önce oyuncuların penaltılarına çalıştığı bilinen Beto'nun Oğuzhan'ın bu istatistiğini dikkate aldığı ön görülüyor.Beto, Süper Lig kariyerinde karşılaştığı dokuz penaltının %66'sını kurtardı.✅ Oğuzhan Özyakup─Beşiktaş✅ Burak Yılmaz─Trabzonspor✅ Seleznov─Akhisarspor✅ Yatabare─Karabükspor✅ Güray Vural─Kayserispor✅ Deniz Türüç─Kayserispor— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Ekim 2018



