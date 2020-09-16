Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı

Süper Lig 2. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

18 EYLÜL CUMA:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)

19 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)

20 EYLÜL PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)

21 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)