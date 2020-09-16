SÜPER LİG

Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 2'nci hafta karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan

Süper Lig 2. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

18 EYLÜL CUMA:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)

19 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)

20 EYLÜL PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)

21 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)

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