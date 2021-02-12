Spor Tahkim Kurulundan Arda Turan kararı
SÜPER LİG

Tahkim Kurulu'ndan Arda Turan kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti.

Haber Merkezi İHA
Arda Turan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Arda Turan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Arda Turan’a soyunma odasındaki davranışlarından dolayı 2 maç ceza verilmiş, sarı-kırmızılı kulüp de tecrübeli futbolcunun bu cezası için itirazda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Arda Turan için yapılan itirazın reddedildiği ve cezanın onandığı belirtildi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Galatasaray futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK’nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 - K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
  • - Galatasaray futbolcusu Arda Turan’ın, hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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