Tahkim Kurulu'ndan Arda Turan kararı

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Nasuh Mahruki devlet kurumlarını hedef gösterdi: RTÜK harekete geçti

Provokatif söylemleriyle tanınan Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabındaki paylaşımında devlet kurumlarını hedef gösterdi. Muhalif tutumlu yayınlarıyla bilinen T24'ün haberini alıntılayan Mahruki, "Çünkü YÖK de RTÜK gibi, TRT gibi ve Cumhuriyet düşmanları tarafından ele geçirilmiş pek çok kurumumuz gibi düpedüz Cumhuriyet düşmanları hesabına çalışıyor" ifadelerini kullandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt gecikmedi. Şahin, "Nerede durduğu, ne olduğu belli olmayan, geçmiş hırslarının esiri olan birinin devletimizin güzide kurumlarını alçakça hedef göstermesine müsaade etmeyiz" diyerek hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.