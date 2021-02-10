PFDK Arda Turan'a soyunma odasındaki görüntülerden dolayı 2 maç ceza verdi

Gündem

Bahçeli duyurdu: MHP'nin kurultay tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 13'üncü Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır" dedi.