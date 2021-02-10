PFDK Arda Turan'a soyunma odasındaki görüntülerden dolayı 2 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
Alınan kararla ilgili açıklama şu şekilde;
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve Galatasaray’ın başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir;
Galatasaray sporcusu Arda Turan’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."