Spor PFDK Arda Turana soyunma odasındaki görüntülerden dolayı 2 maç ceza verdi
SÜPER LİG

PFDK Arda Turan'a soyunma odasındaki görüntülerden dolayı 2 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaray Kaptanı Arda Turan'a Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle 2 maç ceza verdi. Milli futbolcu Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan
Arda Turan

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Alınan kararla ilgili açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve Galatasaray’ın başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir;

Galatasaray sporcusu Arda Turan’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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