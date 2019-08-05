Takımın gözdesi Vedat Muriqi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kosovalı golcü Vedat Muriqi teknik heyetin vazgeçilmezi. Kuvvet ve dayanıklılık anlamında sarı-lacivertli takımın en iyi isimleri arasında yer alan Vedat Muriqi, hazırlık maçlarında da takımın en fazla koşan ve en fazla ikili mücadele kazanan isimlerin başında geliyor.

Antrenmanlarda da çalışma arzusuyla ve hırsıyla öne çıkan Vedat Muriqi’nin üzerine teknik heyet adeta titriyor. Frey ile Allahyar’ı yetersiz gören teknik heyet, elinde başka forvet olmadığı için Vedat Muriqi’ye büyük önem veriyor. Sarı-lacivertli takımın bugüne kadar oynadığı 5 hazırlık maçında da forma giyen Vedat Muriqi’nin olası sakatlığı teknik heyeti endişelendiriyor.

Kosovalı golcünün daha resmi maçlar başlamadan fiziksel olarak yıpranmasından endişe eden teknik heyet, Kosovalı golcüye zaman zaman dinlendirmeye yönelik çalışmalar yaptırıyor. Antrenmanlarda aşırı yorgunluk ve zorlanma gibi bir durum söz konusu olduğunda 25 yaşındaki forvet, hemen takım antrenmanından ayrılıyor ve kendisine özel program uygulanıyor. Aktif dinlenme antrenmanı yaparak Vedat Muriqi’nin tekrar toplanması sağlanıyor.

DAMGA VURARACAK

Kosovalı golcü Vedat Muriqi de sergileyeceği performansla adını Fenerbahçe tarihini adını yazdırmak istiyor. “Fenerbahçe formasıyla güzel şeyler başaracağıma inanıyorum. Hedefim Fenerbahçe’ye yakışır bir futbolcu olup, gollerim ve asistlerimle katkı sağlamak. Fenerbahçe’nin şampiyonluklar kazanmasında yardımcı olmak. Sahadaki mücadelemle, performansımla, gollerimle adımdan söz ettirmek ve Fenerbahçe tarihinde yer almak istiyorum” dedi.