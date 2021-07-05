Spor Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçeden teklif aldığını açıkladı
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Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı

Teknik direktör olarak eski hocası Vitor Pereira ile yeniden anlaşan Fenerbahçe'nin, Palmeiras'ı çalıştıran Abel Ferreira'ya teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçeden teklif aldığını açıkladı
Ali Koç ve Selahattin Baki

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona erdi. Sarı-lacivertliler, 5 yıl önceki hocaları Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Portekizli hocayla anlaşmadan önce, görüştüğü teknik direktörlerden birisi daha ortaya çıktı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Brezilya basınına konuşan Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, Fenerbahçe'den teklif aldığını ve kabul etmediğini söyledi.

"2.5 milyon euro teklif ettiler"

Ferreira, "Fenerbahçe, bana teklif yaptı. 2.5 milyon euro maaş önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı.

  • Daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev alan 42 yaşındaki teknik adam, 2020'den bu yana çalıştırdığı Palmeiras ile Libertadores Kupası'nı kazandı.

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