Vitor Pereira Fenerbahçe'de nasıl bir taktik uygulayacak? Bielsa ve Gasperini detayı

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertliler, 5 yıl aranın ardından Portekizli hocayı yeniden takımın başına geçirdi. Son olarak Çin Ligi'nde görev yapan Pereira'nın, takımını 3'lü defans ile oynatması dikkatlerden kaçmadı. Peki Portekizli hoca, hangi taktikle Fenerbahçe'yi oynatacak?

"Atalanta ve Leeds United çok iyi"

Geçtiğimiz aylarda maisfutabol'a bir röportaj veren Vitor Pereira, Gasperini'nin çalıştırdığı Atalanta ve Marcelo Bielsa'lı Leeds United'tan etkilendiğini söyledi. Pereira, "Çin'de 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3 oynadım. İlk yıl 4-3-3 oynadık. Çeşitlendirmek için ne yaptım? Kanatlardan biri ikinci forvetti ve o taraftaki bek hücum etmekte serbestti. Örneğin Atalanta'yı izlediğimde çok baskıcı bir takım görüyorum. Muhteşem bir oyunu var. Leeds United da öyle. Bazen bana mantıklı gelmeyen değişikler yapıyorlar ama başka harika şeyler de var. Daha farklı savunma organizasyonları oluşturuyorlar. Oyuna 4-3-3 sistemi ile başlanabilir. Daha sonrasında saldırmak istediğimiz alanlara bağlı olarak oyunu ofansif ve defansif başka bir şeye dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.

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"Risk almaktan kaçmam"

Risk almaktan asla kaçınmayacağını belirten Portekizli hoca, "5-4 kazanmayı tercih eden birçok antrenör var ama ben çok daha farklı düşünüyorum. Eğer takımım 4 gol yerse, bu çok kötü çalıştığımın bir işaretidir. Bir şey yanlış gidiyordur. Her zaman hakimiyet ve kontrol oyununu severim. Kaliteli bir oyunu severim ve kalitenin risk içermesi gerekir. Risk almaktan asla kaçmam. Pas konusunda güçlü bir kaleciniz varsa, bu önemli olabilir. Kaleciyi pas merkezi olarak ayarlayan bir Japon takımı gördüm ve en fazla ara pas yapan o oldu" dedi.

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