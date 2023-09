Teklic hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı: Onun gibi oynamak istiyorum

Trabzonspor'a geliş sürecini anlatan Tonio Teklic, "Hajduk Split'ten ayrılmam beni çok üzdü, çünkü orada doğup, büyüdüm ama Trabzonspor ile sözleşme imzalamam beni sevindirdi. Başka teklifler de vardı ama Trabzonspor'u tanıyordum. Büyük, geleceği parlak ve üst düzey hedefleri olan bir kulüptü, bu nedenle benim için bir numaralı tercih oldu. Kampa ilk katılacağım zaman açıkçası biraz korkuyordum çünkü şanlı tarihi olan büyük bir kulübe geliyordum. Ama takım arkadaşlarım beni düşündüğümden çok daha iyi karşıladılar, sonrası benim için her açıdan kolaylaştı zaten" diye konuştu.

Takım arkadaşlarının yaklaşımının kendisine pozitif yansıdığını anlatan futbolcu, "Takım arkadaşlarım beni iyi karşılaştığı için sanki 10 yıldır buradayım. Her konuda maksimumu vermeye hazırım. Bunu kısa sürede herkes daha iyi anlayacak" ifadelerini kullandı.

Orta sahada 8, 10 numara ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Hırvat futbolcu, 10 numara mevkiinde oynarken daha verimli olduğuna inandığını söyledi. Teklic, "Geçen yıl 10 numarada oynadım ama benim için önemli olan futbolcuların antrenörlerin ne istediğini kabul edebiliyor olmasıdır. Gençken her üç pozisyonda da oynamak benim için büyük bir avantaj ve açıkçası hangi görevi alırsam alayım, benim için fark etmiyor" diye konuştu.

Teklic, eksikliklerini tamamlamaya ve kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirterek, "Saha içi ve dışında gelişmem gereken kesinlikle çok şey var. Ama bu spesifik bir şey değil, bugün iyi hissettiğim yönler yarın yetersiz gözükebilir çünkü. Herkes her alanda gelişmeli, bunun sonu yok, sürekli çalışmalı. Her konuda gelişime açık olmalı ve gelişiyor olmanız gerekir. Hem futbolcu olarak ve hem de özel hayatımda davranışlarım benzerdir ancak her koşulda kendini değiştirmeye, geliştirmeye çalışan, öğrenmeyi çok isteyen, araştıran bir karakterim" diye konuştu.