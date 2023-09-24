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Spor

Bjelica'dan rehavet uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yarınki Hatayspor maçı öncesi oyuncularının dikkatini çekti. Son 2 haftada 8 gol atarak kazandıklarına dikkat çeken Hırvat teknik adam, "Aynı konsantrasyon ve hassasiyetle oynamaya devam etmeliyiz" uyarısında bulundu.

Ali Kemal Yazıcı
09:24 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bordo-mavililer maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bordo-mavililer maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Süper Lig'de yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maça yönelik çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Nenad Bjelica, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Kasımpaşa ve Beşiktaş karşılaşmalarında üst düzey konsantre ile oynadıklarını hatırlatan Hırvat teknik adam, oyuncularından aynı hassasiyet ve iş bilinciyle maça çıkmalarını istedi.


Antrenmanlarda saha çalışmalarının yanı sıra bireysel ve gruplar halinde oyuncularıyla toplantılar yapan Bjelica, yeni takviyelerle üzerine koyarak oynayan ve her hafta futbollarını geliştirerek zirve yarışı içine dahil olan bir ekip olduklarını hatırlattı.


"Gelişim göstermeliyiz"

Son iki haftada 8 gol kaydederek kazanan bir ekip olduklarının altını çizen Hırvat hoca, oyuncularına şu sözlerle seslendi:


"Camianın güvenini kazanma adına önemli yol katettik, fakat yolumuz uzun ve bu uzun yolculukta takım birlikteliğini koruyarak hem bireysel, hem de takım oyununda daha fazla gelişim göstermeliyiz."


Bjelica'nın ayrıca bu süreçte Visca, Abdülkadir, Bakasetas ve Onuachu gibi bazı yıldızlarından, yaşça daha genç oyunculara daha çok yardım etmeleri gerektiğini, saha içi kadar saha dışında da takım arkadaşlarına örnek olmalarını istediği öğrenildi.


Hatay maçında 4 eksik var

Trendyol Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Orsic'in sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fernandez de bu mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da kendisine hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalarını sürdüren Nicolas Pepe'nin de Hatayspor'a karşı görev yapması beklenmiyor.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Hatayspor
#Süper Lig
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