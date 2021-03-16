Spor Teknik direktör Zoran Mamice dolandırıcılıktan hapis cezası
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Teknik direktör Zoran Mamic'e dolandırıcılıktan hapis cezası

Hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Zoran Mamic, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Zoran Mamic
Zoran Mamic

Teknik direktör Zoran Mamic ve kardeşi Zdravko, Dinamo Zagreb'in transferlerinde vergi kaçırdıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle açılan davadan suçlu bulundu.

"Kendimi suçlu hissetmiyorum"


Kararın açıklanmasının ardından 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Mamic, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha önce de karar açıklanırsa Dinamo Zagreb'deki teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevlerimden istifa edeceğimi söylemiştim. Kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dinamo Zagreb'de Mamic'in yerine geçici olarak antrenör Damir Krznar getirildi.

  • Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham ile 18 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

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