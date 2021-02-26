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Avrupa Ligi'nde dev eşleşme

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İngiliz ekibi Manchester United ile eşleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çevrim içi olarak düzenlenen ve Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu Hakan Yakın'ın katıldığı törende, UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesini engelleyecek yönde kısıtlamaya gidilmeyen kuralar sonrasında eşleşmeler şu şekilde oluştu;

  • Ajax (Hollanda)-Young Boys (İsviçre)
  • Dinamo Kiev (Ukrayna)-Villarreal (İspanya)
  • Roma (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
  • Olympiakos (Yunanistan)-Arsenal (İngiltere)
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Tottenham (İngiltere)
  • Manchester United (İngiltere)-Milan (İtalya)
  • Slavia Prag (Çekya)-Rangers (İskoçya)
  • Granada (İspanya)-Molde (Norveç)


Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanşları ise 18 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri

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