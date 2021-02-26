Avrupa Ligi'nde dev eşleşme

İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çevrim içi olarak düzenlenen ve Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu Hakan Yakın'ın katıldığı törende, UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesini engelleyecek yönde kısıtlamaya gidilmeyen kuralar sonrasında eşleşmeler şu şekilde oluştu;
- Ajax (Hollanda)-Young Boys (İsviçre)
- Dinamo Kiev (Ukrayna)-Villarreal (İspanya)
- Roma (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
- Olympiakos (Yunanistan)-Arsenal (İngiltere)
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Tottenham (İngiltere)
- Manchester United (İngiltere)-Milan (İtalya)
- Slavia Prag (Çekya)-Rangers (İskoçya)
- Granada (İspanya)-Molde (Norveç)
Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanşları ise 18 Mart'ta oynanacak.