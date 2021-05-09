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Spor TFF beklenen açıklamayı yaptı Türkiye Kupası maçı seyircili oynanacak
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TFF beklenen açıklamayı yaptı: Türkiye Kupası maçı seyircili oynanacak

TFF, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF beklenen açıklamayı yaptı: Türkiye Kupası maçı seyircili oynanacak
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde stat kapasitesinin üçte 1'i kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

  • "Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır."

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