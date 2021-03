Tottenham, Crystal Palace'ı Bale ve Kane'in golleriyle farklı geçti (ÖZET)

Premier Lig'in 27. haftasında iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada Tottenham, White Hart Lane Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti.

Bale ve Kane'in golleriyle kazandı

Ev sahibi takım 25. dakikada Gareth Bale'in golüyle 1-0 öne geçerken Crystal Palace 45 1. dakikada Christian Benteke'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 49. dakikada Gareth Bale ve 52. dakikada Harry Kane'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, 76. dakikada Harry Kane'nin attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı.

🍿 Ladies and gentlemen, please take your seats for 𝐭𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐧𝐞 & 𝐁𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/jtrfCyEGAD — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 7, 2021