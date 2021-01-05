Tottenham'dan sonra Roma da ​Zeki Çelik için devrede: 15 milyon euro

Fransa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde yer alan Zeki Çelik için İtalya Serie A ekiplerinden Roma devreye girdi. Milli oyuncu için Lille'in kapısını çalan İtalyanlar ilk teklifi masaya sundu.
Sky Sport Italia'nın haberine göre Roma, 23 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Genç yıldız için Lille ile görüşmelerini sürdüren İtalyan ekibi, Fransızlardan Zeki'nin bonservis ücretini öğrenirken ilk tekliflerini de yaptılar.
15 milyon euro
Haberde Lille'in, Zeki Çelik için bonservis ücreti olarak 15 milyon euro belirlediği ve Roma'nın bu rakamı ödeme konusunda çekimser olduğu kaydedildi.
- 2018 yılında İstanbulspor'dan 1 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olan Zeki Çelik, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı.
📰Zeki Çelik, L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de 2020'nin en iyi 11'ine seçildi.
📌Burak Yılmaz golcüler arasında 5. sırada yer alırken, Yusuf Yazıcı ise kendi bölgesinde 6. sırada bulunuyor. pic.twitter.com/x4n5C7UwQq
📰Zeki Çelik, L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de 2020'nin en iyi 11'ine seçildi.
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