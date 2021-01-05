Tottenham'dan sonra Roma da ​Zeki Çelik için devrede: 15 milyon euro

Fransa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde yer alan Zeki Çelik için İtalya Serie A ekiplerinden Roma devreye girdi. Milli oyuncu için Lille'in kapısını çalan İtalyanlar ilk teklifi masaya sundu.

Sky Sport Italia'nın haberine göre Roma, 23 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Genç yıldız için Lille ile görüşmelerini sürdüren İtalyan ekibi, Fransızlardan Zeki'nin bonservis ücretini öğrenirken ilk tekliflerini de yaptılar.

15 milyon euro

Haberde Lille'in, Zeki Çelik için bonservis ücreti olarak 15 milyon euro belirlediği ve Roma'nın bu rakamı ödeme konusunda çekimser olduğu kaydedildi.

2018 yılında İstanbulspor'dan 1 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olan Zeki Çelik, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı.

Zeki Çelik İngiliz devinin ilgisini doğruladı Fransa Ligue 1 takımlarında Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.So Foot'a konuşan başarılı sağ bek, Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın kendisine olan ilgisinden haberdar olduğunu söyledi.İngiliz ekibinin resmi tekli yapıp yapmadığını bilmediğini belirten Zeki Çelik, "Premier Lig ilgimi çeken bir lig ancak sezon başından bu yana bakarsak, Lille'de olduğum için mutluyum" dedi.Bu sezon Lille formasıyla 11 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.Nuri Şahin taraftarı olduğu takımı açıkladıJuventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha: Hakan Çalhanoğlu