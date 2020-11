Zeki Çelik İngiliz devinin ilgisini doğruladı

Fransa Ligue 1 takımlarında Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

So Foot'a konuşan başarılı sağ bek, Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın kendisine olan ilgisinden haberdar olduğunu söyledi.

İngiliz ekibinin resmi tekli yapıp yapmadığını bilmediğini belirten Zeki Çelik, "Premier Lig ilgimi çeken bir lig ancak sezon başından bu yana bakarsak, Lille'de olduğum için mutluyum" dedi.

Bu sezon Lille formasıyla 11 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Nuri Şahin taraftarı olduğu takımı açıkladı Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Nuri Şahin, takımının antrenmanında verdiği röportajda, kariyerinden milli takıma, Antalyaspor'dan eğitim hayatına kadar birçok konuya değindi ve kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.Antalyaspor'un kendisine sunduğu projenin takıma katılmasında büyük rol oynadığını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Antalyaspor beni sunduğu projeyle ikna etti. Özellikle gençlere yaptıkları yatırımlar ve benim burada nasıl bir rol alacağıma dair yaptığımız konuşmada başkanımız beni çok etkiledi. Buraya gelmemdeki en büyük etken de bu oldu. 32 yaşındayım ve sadece bugünü ve kendi performansımı değil geleceği ve gençlere nasıl yardımcı olabileceğimi de düşünüyorum. Antalyaspor'un bana uygun gördüğü rol beni de heyecanlandırdığından buradayım. Hiç pişman olmadım. Burada saha içinde ve saha dışında elimden geldiğince tecrübelerimi yansıtmak istiyorum. Werder Bremen ile sözleşme bittiğinde birkaç alternatifim vardı. Dünyanın en büyük kulüplerinde, en iyi liglerinde oynadım. Bu aşamada dahil olacağım projenin beni heyecanlandıran, mutlu eden, ilerleyen zamanları düşünüp aldığım eğitimlere göre olması gerekiyordu. Benim için en güzel ve en doğru yer Antalyaspor'du ve burayı seçtim" ifadelerini kullandı."Ailece Antalya'da yaşamaktan mutluyuz"Antalya şehrinden de övgüyle bahseden Şahin, "Şehir bizi çok güzel karşıladı. Hem kulüpteki çalışanlar hem de Antalya şehri bizi çabuk kabullendi. Eşim ve çocuklarım da çok mutlu. Oğlum, 9 yaşına kadar Türkiye'de yaşamamış, arkadaşlık ortamı Almanya'da olan bir çocuk olduğundan çekinmiştim ancak çok iyi adapte oldu. Burayı çok sevdi. Onların mutluluğu benim mutluluğum. O yüzden ailem mutlu olduğu için de benim adaptasyonum daha da kolay oldu. Kızım da aynı şekilde. Eşim de çok sevdi. Antalya'ya tatile geldiğimiz için şehri biliyorduk. Antalya'nın sadece turistik değil başka güzellikleri de var. İklimi, havası güzel, insanları sıcakkanlı. Burada çok mutluyuz" diye konuştu."Başarmak istediklerimin çoğunu başardım"Kariyerinde önemli işlere imza attığına vurgu yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:"Başarmak istediklerimin çoğunu başardım. Küçük bir çocukken çok büyük hayallerim vardı. Onları başardığımı düşünüyorum. Sadece Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı çok istedim ama Bayern Münih'e karşı son dakikada yediğimiz golle kupayı kaçırmıştık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydım herhalde hiçbir eksiğim olmayacaktı. Kim bilir belki günün birinde yönetici olarak kaldırırım o kupayı.""Kariyerim konusunda gururluyum"Elde ettiği başarılar sonucunda güzel bir kariyer yakaladığını söyleyen Şahin, "Kariyerim konusunda gururluyum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da kendime güzel bir isim oluşturduğumu düşünüyorum. Geriden gelen gençlere ufacık bir örnek oluşturmuşsam bu beni çok mutlu eder. İnşallah Antalyaspor maceram da kariyerime ekleyeceğim başarılardan biri olur. Hem saha içinde güzel sonuçlar elde eder, hem de buradaki gençlerin hayallerine ve kariyerlerine katkı yapma imkanı buluruz" dedi."Dortmund taraftarıyım"Birçok anı biriktirdiğini söyleyen Şahin, "Bir futbolcunun yapacağı en güzel şey anılar biriktirmek. Borussia Dortmund'un yeri bende ayrı. Türkiye'deki çocuklar nasıl Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oluyorsa ben de Borussia Dortmund taraftarıyım. Liverpool, Madrid'den çok farklı bir kulüp. Real Madrid'in yapısı ve futbola bakış açısı Liverpool'dan çok farklı. İkisi de çok başarılı ve farklı yollardan gitmiş, çok büyük tarihe sahip iki kulüp. İyi ki oralarda forma giymişim. Bugünkü vizyona sahip olmamda bu iki kulüp bana çok katkı sağladı" açıklamasında bulundu."A Milli Takım'da çok iyi bir jenerasyon yakaladık"Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan da övgüyle bahseden Şahin, "Heyecan veren, enerjisi yüksek bir milli takımımız olduğunu düşünüyorum. Onları izlerken çok büyük keyif alıyorum. Sadece ben değil, izleyen herkes heyecanlanıyordur. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Başarılı olabilecek bir jenerasyon. Şenol hoca gibi yeri geldiğinde bir ağabey, yeri geldiğinde bir baba olabilecek bir hocaya sahipler. Tecrübeli ve genç oyunculardan kurulu heyecan veren bir milli takımımız var. Onları bir ağabeyleri, bir taraftarları ve hayranları olarak destekliyorum" ifadelerini kullandı."Cengiz ve Çağlar 'Keşke Milli Takım'ı bırakmasaydın' dedi""Milli takımı bırakma konusunda erken mi karar verdin?" sorusuna da Şahin, "Yok. Bu soru bana çok soruluyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile karşılaştığımda da onlar da bana, 'Ağabey keşke bırakmasaydın' dedi. Tam da zamanında bıraktığımı düşünüyorum. İnsan bırakmamak için onlarca sebep sayabilir kendine ama bırakmak için bir tek sebep yeterlidir; doğru zamanın gelmesi. Ben doğru zamanın geldiğini düşündüğüm için, alttan gelen gençlerin bayrağı devralması için bıraktım. Şimdi bakınca çok da doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Bu bayrağı birileri devralmak zorundaydı. Çok düşündüğüm, artı ve eksilerini tartıya koyarak verdiğim bir karardı. Benim için ve ülkemiz için doğru bir karardı. Bu jenerasyon ülkemiz için çok yetenekli bir jenerasyon. Ne zaman dışarıdan bir desteğe ihtiyaçları olursa ben hep buradayım" şeklinde yanıt verdi.#İşteOGol: #NuriŞahin Güçlülerin vadettiklerini geri çeviren bir Türk çocuğunun verdiği en güzel mesajdı bu gol. Belki devamında her şey beklenildiği gibi olmadı onun için milli takımda. Ama Türkler için Nuri Şahin'in yerinin hep ayrı kalacağı mutlak bir gerçek... pic.twitter.com/zazQhzgEB5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2020 "Futbolculuk kariyerim sonrasına kendimi iyi hazırladığımı düşünüyorum"Aktif futbolculuk kariyeri sonrasında da futbolun içinde yer alma planlarıyla ilgili olarak Şahin, "3-4 senedir birlikte çalıştığım ekiple bir planlamaya gittik. Onlar bana çok güzel bir soru sordu; 'Futbolu bıraktıktan sonra ne yapmak istiyorsun, hedeflerin neler, dünyada nasıl bir iz bırakmak istiyorsun?' Ben de her şeyi masaya yatırarak futbolun içinde kalmak istediğimi ve belirli branşlarda tecrübe kazanmak istediğimi söyledim. Onlarla kafa kafaya vererek güzel işler yaptık. Kendimi iyi hazırladığımı düşünüyorum. Eğitimimi almaya devam ediyorum. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarımdan, çalıştığım hocalarımdan çok tecrübe kazandım. Onları not alıyorum. Antrenmanlar olsun, kamp programları olsun, beslenme programları olsun; yani bir kulübün nasıl yapılanması gerektiğine dair notlar aldım. Evde tüm dokümanları tuttuğum, futbolun taktiğini ve yapılanmasını çalıştığım bir odam var. Kendime güveniyorum. Geleceğe de olumlu ve mutlu bakıyorum" dedi."Bu seviyede futbol oynamak zeka işi"Harvard Üniversitesi'nde eğitim almanın bir kariyer planlaması olduğunu söyleyen Şahin, "Futbolcular hakkında zeki değil diye eleştiriler yapılıyor. Bunu söyleyenlere şunu söylemek istiyorum; bu seviyede futbol oynamak zeka işi. Bu kolay bir iş değil. Sadece saha içinde değil, saha dışında da özveri isteyen bir iş. Futbolcuların zeki olduğuna eminim. Yoksa bu işi bu seviyelerde uzun yıllar yapmak imkansız. Harvard konusu da gündeme geldiğinde insanlar beni çok onore etti. Bu kendime yıllarca yaptığım yatırımın bir meyvesi. Harvard'a giderken kimse beni sadece futbolculuk geçmişimle kabul etmedi. Bana, 'Buraya eğitime dünyanın önemli şirketlerinin yöneticileri gelecek. Onların senden neler öğrenebileceğine inanıyorsun' diye sordular. Sadece senin öğrenmene dayalı değil, aynı zamanda senin de diğer katılımcılara bir şeyler öğretmen gerektiğine inanan bir yer Harvard. Bu bir ekip işi ve biz 6 ay boyunca çok çalıştık, makaleler okudum, orada eğitim almaya hazır olduğumu ispat ettim. Eğitimime farklı alanlarda devam ediyorum" diye konuştu."Etiyopya'da yaklaşık 30 bin kişiye temiz su sağlamış olacağız"Etiyopya'da ihtiyaç sahipleri için su kuyusu açan ve yaptığı yardımlar için Şahin, "Bu konuları konuşmayı çok seven birisi değilim. Ben bu olaya tek seferlik bakmıyorum. Etiyopya bir fitilin ateşlenmesiydi ama dünyada insanların temiz suya ulaşması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Etiyopya'daki su kuyularımız açılıyor. 3 tane açıldı, 2 tane de açılacak. Yaklaşık 30 bin kişiye temiz su sağlamış olacağız. İnsanların bu pandemi sürecinde temiz suya daha çok ihtiyacı oldu" açıklamasında bulundu."Türkiye'nin yetenek olarak diğer ülkelerden eksik kalır yanı yok"Birçok Türk futbolcunun yurt dışına transferini değerlendiren Şahin, şöyle konuştu:"Çok daha erken olmalıydı. 13-14 yaşında milli takıma geldiğimde de Türkiye'nin yetenek sorunu olmadığını söylüyordum. Türkiye'nin yetenek olarak diğer ülkelerden eksik kalır yanı yok. Çok yetenekli, futbolu çok seven bir milletiz. Çok yetenekli oyuncularımız vardı ama biz onları kullanamadık. Şimdi biraz gözümüz açıldı. Gençlerimiz daha erken yurt dışına gidiyor. Sadece Barcelona, Real Madrid değil, basamak atlıyorlar. Çağlar Söyüncü bunun çok güzel bir örneği. Almanya'da Freiburg'a transfer olduğunda 'Türkiye'de büyük takıma neden gitmedi?' diye soranlar olmuştur. Belki küçümsemişlerdir bile. Şimdi baktığımızda, oynadığı maçlar, çizdiği yol, çok güzel gidiyor. Avrupa'nın sayılı defans oyuncularından. Yusuf Yazıcı da aynı. Yusuf gibi fiziksel, oyun içinde fantezi yaratan, yeteneğini gösterebilen oyunculara ihtiyacımız oluyor. Yusuf olsun, Cengiz olsun, Hakan olsun, Merih olsun, Ozan olsun hepsi çok yetenekli. Takımlarında ve milli takımda çok iyi işler yapıyorlar. Hepsinin yolu açık olsun.""Ersun Yanal büyük bir isim"Antalyaspor'da yaşanan teknik direktör değişimi sonrası göreve gelen Ersun Yanal hakkında ise Şahin, "Çok büyük bir isim. Türkiye'de başarılı işlere imza atmış bir hoca. Çok sevdim ve enerjisi çok hoşuma gitti. İşe bilimsel yaklaşması çok güzel. Enerji dolu, iletişimi kuvvetli bir insan. Çok iyi işler yapacağız. Ekibi de çok cana yakın ve çok profesyoneller. İnşallah bizim açımızdan güzel olur" dedi.