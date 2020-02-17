Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri: Mekanın sahibi geri döndü

Süper Lig’in 22. haftasında zirvenin sahibini belirleyecek karşılaşmada kendi sahasında Sivasspor’u mağlup eden Trabzonspor, maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra liderliğe oturdu.Karadeniz'den Günebakış, Taka, Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler.
Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk yürüyüşü", başlığıyla maç haberini okuyucularına duyurdu.
Kuzey Ekspres Gazetesi "Bu sene o sene olacak. İşte zirvenin yeni sahibi", Son Nokta Gazetesi, "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona", Taka Gazetesi de "Mekanın sahibi geri döndü" başlığını attı.
Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri📰
🗞Son Nokta: "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona
🗞Kuzey Ekspres: "Bu sene o sene olacak"
🗞Taka: Mekanın sahibi geri döndü
🗞Günebakış:"Şampiyonluk yürüyüşü" pic.twitter.com/aaIfPuCPkK
Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri📰
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