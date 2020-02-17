SÜPER LİG

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri: Mekanın sahibi geri döndü

Trabzonspor, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 298 hafta sonra liderlik koltuğuna otururken Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde, şampiyonluk söylemleri iyice arttı.

Haber Merkezi AA
Trabzonsporlu futbolcuların Sivasspor maçında yaşadığı gol sevinci

Trabzonsporlu futbolcuların Sivasspor maçında yaşadığı gol sevinci

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 22. haftasında zirvenin sahibini belirleyecek karşılaşmada kendi sahasında Sivasspor’u mağlup eden Trabzonspor, maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra liderliğe oturdu.

Karadeniz'den Günebakış, Taka, Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler.

Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk yürüyüşü", başlığıyla maç haberini okuyucularına duyurdu.

Kuzey Ekspres Gazetesi "Bu sene o sene olacak. İşte zirvenin yeni sahibi", Son Nokta Gazetesi, "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona", Taka Gazetesi de "Mekanın sahibi geri döndü" başlığını attı.

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