Ahmet Ağaoğlu'dan Vitor Hugo itirafı: Reddettik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, transfer gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu aynı zamanda takımın genel durumu hakkında da konuşurken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tartıştıklarını da söyledi.

"Elneny ile igilenmedik"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Elneny'nin hiçbir zaman gündemlerine gelmediğini belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor, bütçesinin yarısını bir oyuncuya harcayamaz. Elneny gündemimize gelmedi. Gelseydi de zaman kaybı olurdu. Kombine ve maç gelirlerimiz sıfır. Bu sene içinde bulunduğumuz durum ürün satışlarına da olumsuz yansıdı" ifadelerini kullandı.

"Talisca gelse, kulüp batardı"

Talisca hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Talisca günlerce yazıldı ama alsaydık kulüp batmıştı. Bu kulübün en büyük sıkıntısı hesap yapılmadan ve harcama yapana hesap sorulmadan ortaya çıkan mali tablodur" dedi.

Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşma sağladı: Bonservis bedeli belli oldu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Leipzig'e 20 milyon euroya satan bordo-mavili ekip, Crystal Palace ile olan anlaşma gereğince 10 milyon euroyu kasasına koydu.Sörloth'un satılmasıyla elini rahatlatan Trabzonspor, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras forması Vitor Hugo ile anlaşma sağladı. Hatta 29 yaşındaki başarılı stoper, takımıyla son maçına çıktı.Bonservis bedeli belli olduRafael del Monto'nun haberine göre; Vitor Hugo'nun Gremio'ya karşı oynadığı maç, Palmeiras formasıyla sahaya çıktığı son karşılaşma oldu. Brezilyalı oyuncu 4 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olurken, 4 yıllık bir sözleşme imzalanacağı iddia edildi.Rennes Uğurcan Çakır için bu hafta Trabzon'a geliyorDaha önce Beşiktaş'a transfer olacaktıVitor Hugo, daha önce yaptığı bir açıklamada Beşiktaş'a transfer olacağını fakat transferin gerçekleşmediğini açıklamıştı. Hugo, "'Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina'da oynuyordum, takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı ve takım CEO'su değişmişti. Takımın yeni genel menajeri, iş yaptığını göstermek için bazı oyuncuları alıp satıyordu. Beşiktaş ile görüşüyorduk ve transfer bitme aşamasındaydı. Benim için hava değişikliği olmasını istiyordum. Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti'' ifadelerini kullanmıştı.Süper Lig'in gol kralı Sörloth'un ayrılığı KAP'a bildirildi: Yeni adresi Almanya

"Vitor Hugo'yu reddettik"

Trabzonspor'a geleceği iddia edilen Vitor Hugo hakkında konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Vitor Hugo izleme komitesinin izlediği, teknik ekibin onayladığı ama Ertuğrul Doğan’ın 'Biz bu paraları ödeyemeyiz' diye reddettiği bir oyuncu. Hugo’nun Trabzonspor’a toplam maliyeti 10 Milyon euro olacaktı. Şuanda gündemde yok" dedi.

"Ali Koç ile tartıştık"

Yeniden yapılandırma konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tartıştıklarını belirten Ağaoğlu, "Ali Koç ile yeniden yapılandırma konusunda bir tartışmamız oldu. Yeniden yapılandırma ihlal edildiği zaman kulüp başkanı sorumludur. Ali Koç 'Bunu neden imzaladın' diyor. Biz de bunun ödenebilir borç olduğunu söyledik. Mali tablolarla ilgili verdiğimiz sözün büyük bölümünü tuttuk" ifadelerini kullandı.