Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vitor Hugo transferini reddettiklerini açıkladı
Ahmet Ağaoğlu'dan Vitor Hugo itirafı: Reddettik
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Ağaoğlu, hem takımın genel durumundan hem de yapılaması beklenen transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, transfer gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu aynı zamanda takımın genel durumu hakkında da konuşurken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tartıştıklarını da söyledi.
"Elneny ile igilenmedik"
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Elneny'nin hiçbir zaman gündemlerine gelmediğini belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor, bütçesinin yarısını bir oyuncuya harcayamaz. Elneny gündemimize gelmedi. Gelseydi de zaman kaybı olurdu. Kombine ve maç gelirlerimiz sıfır. Bu sene içinde bulunduğumuz durum ürün satışlarına da olumsuz yansıdı" ifadelerini kullandı.
"Talisca gelse, kulüp batardı"
Talisca hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Talisca günlerce yazıldı ama alsaydık kulüp batmıştı. Bu kulübün en büyük sıkıntısı hesap yapılmadan ve harcama yapana hesap sorulmadan ortaya çıkan mali tablodur" dedi.
"Vitor Hugo'yu reddettik"
Trabzonspor'a geleceği iddia edilen Vitor Hugo hakkında konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Vitor Hugo izleme komitesinin izlediği, teknik ekibin onayladığı ama Ertuğrul Doğan’ın 'Biz bu paraları ödeyemeyiz' diye reddettiği bir oyuncu. Hugo’nun Trabzonspor’a toplam maliyeti 10 Milyon euro olacaktı. Şuanda gündemde yok" dedi.
"Ali Koç ile tartıştık"
Yeniden yapılandırma konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tartıştıklarını belirten Ağaoğlu, "Ali Koç ile yeniden yapılandırma konusunda bir tartışmamız oldu. Yeniden yapılandırma ihlal edildiği zaman kulüp başkanı sorumludur. Ali Koç 'Bunu neden imzaladın' diyor. Biz de bunun ödenebilir borç olduğunu söyledik. Mali tablolarla ilgili verdiğimiz sözün büyük bölümünü tuttuk" ifadelerini kullandı.
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