TRANSFER

Trabzonspor ​Vitor Hugo ile anlaşma sağladı: Bonservis bedeli belli oldu ​

Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşma sağladı: Bonservis bedeli belli oldu

Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Palmeiras forması giyen 29 yaşındaki stoper Vitor Hugo ile anlaşma sağladı. Takımıyla son maçına çıkan başarılı stoper için, bordo-mavili ekibin ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Hugo, bu sezon 8 karşılaşmada görev yaptı.

Vitor Hugo, bu sezon 8 karşılaşmada görev yaptı.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Leipzig'e 20 milyon euroya satan bordo-mavili ekip, Crystal Palace ile olan anlaşma gereğince 10 milyon euroyu kasasına koydu.

Sörloth'un satılmasıyla elini rahatlatan Trabzonspor, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras forması Vitor Hugo ile anlaşma sağladı. Hatta 29 yaşındaki başarılı stoper, takımıyla son maçına çıktı.

Bonservis bedeli belli oldu

Rafael del Monto'nun haberine göre; Vitor Hugo'nun Gremio'ya karşı oynadığı maç, Palmeiras formasıyla sahaya çıktığı son karşılaşma oldu. Brezilyalı oyuncu 4 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olurken, 4 yıllık bir sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Rennes Uğurcan Çakır için bu hafta Trabzon'a geliyor
Rennes Uğurcan Çakır için bu hafta Trabzon'a geliyor

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'u 20 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e satan bordo-mavililer, bu miktarın yarısını kasasına koyacak. Kalan 10 milyon euro ise Crystal Palace'a verilecek.Sörloth'un satışından ciddi bir gelir elde eden Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'ın da yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor. Avrupa'dan birçok ekibin peşinde olduğu 24 yaşındaki kaleci için, Fransa 1. Lig takımlarından Rennes devreye girdi.Süper Lig’in en değerli takımı Trabzonspor Trabzon'a geliyorlarUğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen Rennes, genç kaleci için transfer görüşmelerini yapmak üzere Trabzon'a gelecek. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken, bordo-mavili yönetim Uğurcan Çakır için bonservis miktarını da belirledi.Trabzonspor en az 20 milyon euro istiyorDaha önce Uğurcan Çakır için 15 milyon euro teklif eden Rennes'in bu teklifi Trabzonspor tarafından reddedilmişti. Bordo-mavili kulüp Uğurcan Çakır'ı 20 milyon euronun altında bir rakama satmak istemiyor. Rennes'in Trabzon'a gelerek 24 yaşındaki kaleci için 18.5 milyon euro teklifte bulunacağı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor, oyuncunun bir sonraki satışından da pay almak istiyor. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.Ekonomi borsa yatırım fonları değer kaybettiUğurcan Çakır: &quot;Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor’un oyuncusuyum. Şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor’u temsil etmek isterim.&quot;pic.twitter.com/k0IS7zwLCF&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 20, 2020 Video: Trabzonspor devlet desteği alıyor mu?

  • Daha önce Beşiktaş'a transfer olacaktı
  • Vitor Hugo, daha önce yaptığı bir açıklamada Beşiktaş'a transfer olacağını fakat transferin gerçekleşmediğini açıklamıştı. Hugo, "'Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina'da oynuyordum, takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı ve takım CEO'su değişmişti. Takımın yeni genel menajeri, iş yaptığını göstermek için bazı oyuncuları alıp satıyordu. Beşiktaş ile görüşüyorduk ve transfer bitme aşamasındaydı. Benim için hava değişikliği olmasını istiyordum. Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti'' ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'in gol kralı Sörloth'un ayrılığı KAP'a bildirildi: Yeni adresi Almanya
Süper Lig'in gol kralı Sörloth'un ayrılığı KAP'a bildirildi: Yeni adresi Almanya

Trabzonspor'da Sörloth belirsizliği sona erdi. Bordo mavililer oyuncunun transferi için Alman kulübü Leipzig ile anlaştığını resmen açıkladı.Trabzonspor Kulübü, Sörloth'un transferi için Leipzig'ten 20 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro da bonus geliri elde edecek. Bu rakam İngiliz kulübü Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşılacak.Öte yandan oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin karından yüzde 20 pay alınacak. Bu rakam da bonservis de olduğu gibi yarı yarıya paylaşılacak.Sörloth'un KAP bildirimi şu şekilde;1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000 Euro bonus ödenecektir.3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının si kulübümüze ödenecektir.4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.Trabzonspor, 375 bin Euro kiralama bedeliyle transfer ettiği #Sörloth&#39;tan 10 milyon Euro ana para + 1 milyon Euro bonus geliri elde edecek.▪Bordo mavililer Sörloth&#39;un bir sonraki satışının karından alınacak yüzde 20 payın da yarısına ortak oldu! pic.twitter.com/1z6nlcpdHE&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2020 Gol kralı Trabzonspor taraftarına veda ettiAlexander Sörloth, Trabzonspor için çektiği veda videosunda, "Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım. Ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak. Umuyorum herkes bunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.Sörloth, Trabzonspor formasıyla gol kralı olmuştu. Ligde 24 gol atan Norveçli yıldız toplamda ise 33 gol atma başarısı göstermişti.Alexander Sorloth&#39;tan veda mesajı @Asorloth pic.twitter.com/c87ddYb36Q&mdash; Trabzonspor (@Trabzonspor) September 22, 2020

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