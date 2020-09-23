Trabzonspor ​Vitor Hugo ile anlaşma sağladı: Bonservis bedeli belli oldu ​

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Leipzig'e 20 milyon euroya satan bordo-mavili ekip, Crystal Palace ile olan anlaşma gereğince 10 milyon euroyu kasasına koydu.

Sörloth'un satılmasıyla elini rahatlatan Trabzonspor, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras forması Vitor Hugo ile anlaşma sağladı. Hatta 29 yaşındaki başarılı stoper, takımıyla son maçına çıktı.

Bonservis bedeli belli oldu

Rafael del Monto'nun haberine göre; Vitor Hugo'nun Gremio'ya karşı oynadığı maç, Palmeiras formasıyla sahaya çıktığı son karşılaşma oldu. Brezilyalı oyuncu 4 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olurken, 4 yıllık bir sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Rennes Uğurcan Çakır için bu hafta Trabzon'a geliyor Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'u 20 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e satan bordo-mavililer, bu miktarın yarısını kasasına koyacak. Kalan 10 milyon euro ise Crystal Palace'a verilecek.Sörloth'un satışından ciddi bir gelir elde eden Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'ın da yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor. Avrupa'dan birçok ekibin peşinde olduğu 24 yaşındaki kaleci için, Fransa 1. Lig takımlarından Rennes devreye girdi.Süper Lig’in en değerli takımı Trabzonspor Trabzon'a geliyorlarUğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen Rennes, genç kaleci için transfer görüşmelerini yapmak üzere Trabzon'a gelecek. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken, bordo-mavili yönetim Uğurcan Çakır için bonservis miktarını da belirledi.Trabzonspor en az 20 milyon euro istiyorDaha önce Uğurcan Çakır için 15 milyon euro teklif eden Rennes'in bu teklifi Trabzonspor tarafından reddedilmişti. Bordo-mavili kulüp Uğurcan Çakır'ı 20 milyon euronun altında bir rakama satmak istemiyor. Rennes'in Trabzon'a gelerek 24 yaşındaki kaleci için 18.5 milyon euro teklifte bulunacağı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor, oyuncunun bir sonraki satışından da pay almak istiyor. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.Ekonomi borsa yatırım fonları değer kaybettiUğurcan Çakır: "Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor’un oyuncusuyum. Şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor’u temsil etmek isterim."pic.twitter.com/k0IS7zwLCF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 20, 2020 Video: Trabzonspor devlet desteği alıyor mu?

Daha önce Beşiktaş'a transfer olacaktı

Vitor Hugo, daha önce yaptığı bir açıklamada Beşiktaş'a transfer olacağını fakat transferin gerçekleşmediğini açıklamıştı. Hugo, "'Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina'da oynuyordum, takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı ve takım CEO'su değişmişti. Takımın yeni genel menajeri, iş yaptığını göstermek için bazı oyuncuları alıp satıyordu. Beşiktaş ile görüşüyorduk ve transfer bitme aşamasındaydı. Benim için hava değişikliği olmasını istiyordum. Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti'' ifadelerini kullanmıştı.