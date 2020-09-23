Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşma sağladı: Bonservis bedeli belli oldu
Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşma sağladı: Bonservis bedeli belli oldu
Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Palmeiras forması giyen 29 yaşındaki stoper Vitor Hugo ile anlaşma sağladı. Takımıyla son maçına çıkan başarılı stoper için, bordo-mavili ekibin ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Leipzig'e 20 milyon euroya satan bordo-mavili ekip, Crystal Palace ile olan anlaşma gereğince 10 milyon euroyu kasasına koydu.
Sörloth'un satılmasıyla elini rahatlatan Trabzonspor, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras forması Vitor Hugo ile anlaşma sağladı. Hatta 29 yaşındaki başarılı stoper, takımıyla son maçına çıktı.
Bonservis bedeli belli oldu
Rafael del Monto'nun haberine göre; Vitor Hugo'nun Gremio'ya karşı oynadığı maç, Palmeiras formasıyla sahaya çıktığı son karşılaşma oldu. Brezilyalı oyuncu 4 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olurken, 4 yıllık bir sözleşme imzalanacağı iddia edildi.
Daha önce Beşiktaş'a transfer olacaktı
Vitor Hugo, daha önce yaptığı bir açıklamada Beşiktaş'a transfer olacağını fakat transferin gerçekleşmediğini açıklamıştı. Hugo, "'Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina'da oynuyordum, takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı ve takım CEO'su değişmişti. Takımın yeni genel menajeri, iş yaptığını göstermek için bazı oyuncuları alıp satıyordu. Beşiktaş ile görüşüyorduk ve transfer bitme aşamasındaydı. Benim için hava değişikliği olmasını istiyordum. Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti'' ifadelerini kullanmıştı.
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