SÜPER LİG

Süper Lig'in gol kralı Sörloth'un ayrılığı KAP'a bildirildi: Yeni adresi Almanya

Trabzonspor, Sörloth'un satışı konusunda Leipzig'le anlaşmaya vardı. Peki bordo mavililer Sörloth'un bonservisinden ne kadar gelir elde edecek? Trabzonspor transferin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth

Sörloth

Fotoğraf: Tolga Sağlam

Trabzonspor'da Sörloth belirsizliği sona erdi. Bordo mavililer oyuncunun transferi için Alman kulübü Leipzig ile anlaştığını resmen açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Sörloth'un transferi için Leipzig'ten 20 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro da bonus geliri elde edecek. Bu rakam İngiliz kulübü Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşılacak.

Öte yandan oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin karından yüzde 20 pay alınacak. Bu rakam da bonservis de olduğu gibi yarı yarıya paylaşılacak.

Sörloth'un KAP bildirimi şu şekilde;

  • 1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.
  • 2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000 Euro bonus ödenecektir.
  • 3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının si kulübümüze ödenecektir.
  • 4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.
  • Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Gol kralı Trabzonspor taraftarına veda etti

Alexander Sörloth, Trabzonspor için çektiği veda videosunda, "Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım. Ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak. Umuyorum herkes bunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

  • Sörloth, Trabzonspor formasıyla gol kralı olmuştu. Ligde 24 gol atan Norveçli yıldız toplamda ise 33 gol atma başarısı göstermişti.

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