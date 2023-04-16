Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan’a AVAR’da Zorbay Küçük ve Ali Saygın Ögel eşlik edecek.