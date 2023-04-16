Akyazı'da dev randevu

Beşiktaş ligde 3'üncü, Trabzonspor ise 6'ncı sırada yer alıyor.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, bugün sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Kayseripspor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, hem kötü gidişatı sonlandırmak hem de yeni yönetimiyle ilk galibiyetini almak için Beşiktaş'ın karşısında çıkacak.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş ise Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic olmayacak. Siyah-beyazlılarda N'Koudou 6 maç sonra kadroya alınırken, İngiltere'de ameliyat edilen Dele Alli ise sezonu kapattı.