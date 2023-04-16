Akyazı'da dev randevu

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, bugün sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.





Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Kayseripspor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, hem kötü gidişatı sonlandırmak hem de yeni yönetimiyle ilk galibiyetini almak için Beşiktaş'ın karşısında çıkacak.





Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş ise Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.





Fırtına'da 4 eksik





Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.





Kartal'da N'Koudou kadroda





Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic olmayacak. Siyah-beyazlılarda N'Koudou 6 maç sonra kadroya alınırken, İngiltere'de ameliyat edilen Dele Alli ise sezonu kapattı.





TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Akyazı

SAAT: 20.30

HAKEM: Volkan Bayarslan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Trezeguet, Markovic, Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: İhsan Derelioğlu

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Ghezzal, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş























