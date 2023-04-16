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Spor

Akyazı'da dev randevu

Bu sezon 3 kulvarda da istediğini alamayan Trabzonspor, son haftalarda ivme yakalayan ve zirve yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş'ı bugün Akyazı'da konuk edecek. Bordo-mavililer yeni yönetimiyle ilk galibiyeti almayı hedeflerken, siyah-beyazlılar ise galibiyet serisini 6'ya çıkarmak istiyor.

10:41 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş ligde 3'üncü, Trabzonspor ise 6'ncı sırada yer alıyor.

Beşiktaş ligde 3'üncü, Trabzonspor ise 6'ncı sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, bugün sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Kayseripspor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, hem kötü gidişatı sonlandırmak hem de yeni yönetimiyle ilk galibiyetini almak için Beşiktaş'ın karşısında çıkacak.


Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş ise Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.


Fırtına'da 4 eksik

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.


Kartal'da N'Koudou kadroda

Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic olmayacak. Siyah-beyazlılarda N'Koudou 6 maç sonra kadroya alınırken, İngiltere'de ameliyat edilen Dele Alli ise sezonu kapattı.


TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ
STAT:
Akyazı
SAAT:
20.30
HAKEM:
Volkan Bayarslan
TRABZONSPOR:
Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Trezeguet, Markovic, Gomez
TEKNİK DİREKTÖR:
İhsan Derelioğlu
BEŞİKTAŞ:
Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Ghezzal, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR:
Şenol Güneş






#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
29 dakika önce
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