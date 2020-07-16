Trabzonspor'un gözü kulağı CAS'ta: Kritik duruşma bugün

2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor cephesinde hazırlanan güçlü bir savunmayla bu karara itiraz yapıldı ve CAS'a başvuruldu.

Trabzonspor'un CAS kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Video konferans yöntemiyle bugün görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil birçok yönetici katılacak. CAS kararının saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.