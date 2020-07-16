SÜPER LİG

Trabzonspor CAS kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Trabzonspor'un gözü kulağı CAS'ta: Kritik duruşma bugün

Trabzonspor'un Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) davası bugün görülecek. Kovid 19 pandemisi nedeniyle görüşme video konferans yardımıyla yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci sırada yer alıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor cephesinde hazırlanan güçlü bir savunmayla bu karara itiraz yapıldı ve CAS'a başvuruldu.

Trabzonspor'un CAS kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?


Video konferans yöntemiyle bugün görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil birçok yönetici katılacak. CAS kararının saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.

Taraftarlardan Hüseyin Çimşir'e: Allah için bu takımı şampiyon yapın
Yeni Şafak

Taraftarlardan Hüseyin Çimşir'e: Allah için bu takımı şampiyon yapın

Bugün Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Havalimanında takımı karşılamaya giden bordo mavili taraftarlar, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i yanlarına çağırarak kendilerine olan güvenlerini dile getirdi.


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