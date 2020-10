Trabzonspor Eddie Newton ile yola devam edecek

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde bordo mavililerde merak edilen sorunun cevabı belli oldu.

Abdullah Avcı ile görüştüğü iddia edilen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, idman sonrasında Yeni Şafak Spor Yazarı Ali Kemal Yazıcı'ya Eddie Newton'la yola devam edeceklerini açıkladı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

"Eddie Newton'u göndermek gibi bir niyetimiz yok. Yeni bir takımız. Yeni bir oluşum var. Kısa sürede takımın iskeleti değişti. Orta sahaya 4 önemli oyuncu aldık ama aldığımız oyunculardan bazıları önemli talihsizlikler yaşadı. Trondsen sakatlandı, Flavio ceza aldı ve bir de COVID sıkıntısı yaşadık. Dolayısıyla uyum dönemimiz uzadı. İstikrarı yakalamamız gerekiyor."

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi Cüneyt Çakır'ın Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:23 Ekim Cuma20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker24 Ekim Cumartesi13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık25 Ekim Pazar13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır26 Ekim Pazartesi20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

Uğurcan Çakır'dan Avrupa'ya transfer itirafı: Kafanız karışıyor Uğurcan Çakır, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Milli kaleci, yeni kurulmuş bir takım olduklarını belirterek, "Çok oyuncumuz takımdan ayrıldı. Pandemi dönemi yüzünden de hazırlık kampımız biraz kısa sürdü. Bu da bizi etkiledi, takımın adaptasyonu, uyumu zor işler. Özellikle çok oyuncu kaybettikten sonra zor işler. Ama kaliteli, karakterli oyuncular alındı. Hepsi ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sezonun daha başındayız. Daha çok çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" dedi."Bu süreç sancılı geçiyor"Şu anda lig sonu için konuşmanın erken olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, "Ekim ayından mayısı konuşmak doğru olmaz. Mayısa çok var. Kötü başladığımız herkesçe biliniyor. Takım, hoca, yönetime güveniyorum. İyi takım olduğumuza inanıyorum. Bu süreç sancılı geçiyor ama takım olarak birlikte çalışarak en iyi yere gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Uğurcan Çakır, milli takımda forma şansı bulamamasına ilişkin ise "Tabii ki milli takımın kalesini korumak amacım. Milli takım gibi büyük bir mutluluğa, onura ulaşmak önemli. Orada oynamak, oynamamak çok önemli değil. Oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı hocam veriyor. Şans verilirse elimden geleni yapacağım. Orada olmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'dan Avcı hamlesi "Şampiyonluk için mücadele edeceğiz"Geçen sezon takım halinde çok iyi performans sergilediklerine dikkati çeken Uğurcan Çakır, şöyle devam etti:"Çok iyi performans sergileyen oyuncular vardı. Her maça 1-0 önde başlıyor düşüncesiyle çıkıyorduk. Pandeminin başlamasından sonra ilk maçta Göztepe'yi yendik. Pandemi arası uzundu. Kendimizi iyi hazırlayamadık, ona fırsat bulamadık. Bu dönemde bizi etkileyen en önemli şey, maçların taraftarsız olmasıydı. Başakşehir'in çok büyük kitlesi yok. Onlara katkısı olduğunu düşünüyorum. Başaktör bence buydu."Uğurcan Çakır, takım kaptanı olarak oyuncuların adaptasyonu için kendisinin de elinden geleni yaptığını kaydederek, "Oyuncuların kalitelerine güveniyorum. Onlar da güveniyorlar ki Trabzonspor gibi camiada bulunuyorlar. Uyumu atlatırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan önce herkes zaten her maça galibiyet için çıkıyor" diye konuştu.Trabzonsporlu Caleb Ekuban koronavirüse yakalandı"Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"Fenerbehçe karşılaşmalarının camia için çok önemli maçlar olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu tür maçlar, zor maçlar. Biz gerçek oyunu, performansı göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımıza da bu atmosferi anlatmaya çalışıyorum. İnşallah o maçtan galibiyetle ayrılırız" ifadelerini kullandı.Uğurcan Çakır, taraftarsız maçlara alışamadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Milli takımın Rusya'da oynadığı maç seyirciliydi. Taraftarı gerçekten özlemiştik. O gürültü bile sizi motive ediyor. Konsantrasyonu sağlamaya çalışıyorsunuz. Taraftarlarımız bizim için itici güç. Hele ki yerli oyuncular açısından güç. Taraftarı çok özledim ve hala alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah pandemi süreci geçer, taraftarlarımız bizimle olur. Trabzonspor gibi taraftarıyla bilinen camiada çok zor bu durum, alışamadık." "Newton, iyi biri"Uğurcan Çakır, takımdan ayrılması gündeme gelen teknik direktör Eddie Newton'un iyi biri olduğunu belirterek, "Taktiği, teknik bilgisi olduğunu düşünüyor, inanıyorum. Çoğu zaman beni çağırıyor, konuşuyoruz. Hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Bu durum, başkan, yönetimin bileceği iş. Biz saha içine odaklanıyoruz. Bunu tersine nasıl çeviririz, ona bakacağız. Yeni takım, adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Daha çok erken, önümüzde çok maç var. En kısa sürede toparlayıp Trabzonspor'u özlediği günlerine döndüreceğiz. Geçen sene yaptıklarımız ortada" diye konuştu."Transfer konusunda ister istemez kafanız karışıyor"Uğurcan, Avrupa'da futbol oynamanın bu sezon en önemli düşüncesi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Trabzonspor'un da bir beklentisi var, mali olarak. Onu karşıladıkları takdirde bu transfer gerçekleşirdi. Ben de o süreci başkana bıraktım. Tabii ister istemez kafanız karışıyor. Zaten her zaman bu takımda oynamak istiyorum. Bu şartları bana Trabzonspor sağladı. Bir gün Avrupa'da takımımı, ülkemi temsil etmek isterim. Benim için birinci plan değil. Doğru zamanda doğru kulübe gideceğime inanıyorum. Onun için de çalışıyorum. İnşallah böyle gerçekleşir."