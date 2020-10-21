Uğurcan Çakır'dan Avrupa'ya transfer itirafı: Kafanız karışıyor

Uğurcan Çakır, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Milli kaleci, yeni kurulmuş bir takım olduklarını belirterek, "Çok oyuncumuz takımdan ayrıldı. Pandemi dönemi yüzünden de hazırlık kampımız biraz kısa sürdü. Bu da bizi etkiledi, takımın adaptasyonu, uyumu zor işler. Özellikle çok oyuncu kaybettikten sonra zor işler. Ama kaliteli, karakterli oyuncular alındı. Hepsi ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sezonun daha başındayız. Daha çok çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" dedi.

"Bu süreç sancılı geçiyor"

Şu anda lig sonu için konuşmanın erken olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, "Ekim ayından mayısı konuşmak doğru olmaz. Mayısa çok var. Kötü başladığımız herkesçe biliniyor. Takım, hoca, yönetime güveniyorum. İyi takım olduğumuza inanıyorum. Bu süreç sancılı geçiyor ama takım olarak birlikte çalışarak en iyi yere gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır, milli takımda forma şansı bulamamasına ilişkin ise "Tabii ki milli takımın kalesini korumak amacım. Milli takım gibi büyük bir mutluluğa, onura ulaşmak önemli. Orada oynamak, oynamamak çok önemli değil. Oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı hocam veriyor. Şans verilirse elimden geleni yapacağım. Orada olmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan Avcı hamlesi Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör değişikliğine gidiyor.Eddie Newton yönetiminde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı için harekete geçti.Yönetimin bugün 57 yaşındaki teknik adam ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.5 haftada 5 puan Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Bordo-mavililer sahasında Beşiktaş’a 3-1, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olurken Yeni Malatyaspor’u ise 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 5 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

"Şampiyonluk için mücadele edeceğiz"

Geçen sezon takım halinde çok iyi performans sergilediklerine dikkati çeken Uğurcan Çakır, şöyle devam etti:

"Çok iyi performans sergileyen oyuncular vardı. Her maça 1-0 önde başlıyor düşüncesiyle çıkıyorduk. Pandeminin başlamasından sonra ilk maçta Göztepe'yi yendik. Pandemi arası uzundu. Kendimizi iyi hazırlayamadık, ona fırsat bulamadık. Bu dönemde bizi etkileyen en önemli şey, maçların taraftarsız olmasıydı. Başakşehir'in çok büyük kitlesi yok. Onlara katkısı olduğunu düşünüyorum. Başaktör bence buydu."

Uğurcan Çakır, takım kaptanı olarak oyuncuların adaptasyonu için kendisinin de elinden geleni yaptığını kaydederek, "Oyuncuların kalitelerine güveniyorum. Onlar da güveniyorlar ki Trabzonspor gibi camiada bulunuyorlar. Uyumu atlatırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan önce herkes zaten her maça galibiyet için çıkıyor" diye konuştu.

Trabzonsporlu Caleb Ekuban koronavirüse yakalandı Trabzonspor Kulübü, Gana Milli Takımı'ndan dönen Caleb Ekuban'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır"Başakşehir ilk galibiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı aldı

"Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Fenerbehçe karşılaşmalarının camia için çok önemli maçlar olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu tür maçlar, zor maçlar. Biz gerçek oyunu, performansı göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımıza da bu atmosferi anlatmaya çalışıyorum. İnşallah o maçtan galibiyetle ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, taraftarsız maçlara alışamadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Milli takımın Rusya'da oynadığı maç seyirciliydi. Taraftarı gerçekten özlemiştik. O gürültü bile sizi motive ediyor. Konsantrasyonu sağlamaya çalışıyorsunuz. Taraftarlarımız bizim için itici güç. Hele ki yerli oyuncular açısından güç. Taraftarı çok özledim ve hala alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah pandemi süreci geçer, taraftarlarımız bizimle olur. Trabzonspor gibi taraftarıyla bilinen camiada çok zor bu durum, alışamadık."

"Newton, iyi biri"

Uğurcan Çakır, takımdan ayrılması gündeme gelen teknik direktör Eddie Newton'un iyi biri olduğunu belirterek, "Taktiği, teknik bilgisi olduğunu düşünüyor, inanıyorum. Çoğu zaman beni çağırıyor, konuşuyoruz. Hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Bu durum, başkan, yönetimin bileceği iş. Biz saha içine odaklanıyoruz. Bunu tersine nasıl çeviririz, ona bakacağız. Yeni takım, adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Daha çok erken, önümüzde çok maç var. En kısa sürede toparlayıp Trabzonspor'u özlediği günlerine döndüreceğiz. Geçen sene yaptıklarımız ortada" diye konuştu.

"Transfer konusunda ister istemez kafanız karışıyor"

Uğurcan, Avrupa'da futbol oynamanın bu sezon en önemli düşüncesi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor'un da bir beklentisi var, mali olarak. Onu karşıladıkları takdirde bu transfer gerçekleşirdi. Ben de o süreci başkana bıraktım. Tabii ister istemez kafanız karışıyor. Zaten her zaman bu takımda oynamak istiyorum. Bu şartları bana Trabzonspor sağladı. Bir gün Avrupa'da takımımı, ülkemi temsil etmek isterim. Benim için birinci plan değil. Doğru zamanda doğru kulübe gideceğime inanıyorum. Onun için de çalışıyorum. İnşallah böyle gerçekleşir."

Başakşehir ilk galibiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı aldı Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir 32. dakikada İrfan Can ve 54. dakikada Visca'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 5 puanda kalırken, Başakşehir ise 4 puana yükseldiGelecek hafta turuncu-lacivertliler sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Başakşehir 3 puanla tanıştıBaşakşehir, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yendi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 32’de İrfan Can ve 54. dakikada Edin Visca’dan geldi. Geride kalan 4 haftada sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0’lık skorlarla mağlup olan, Göztepe ile de golsüz berabere kalan Okan Buruk’un takımı, yeni sezonun ilk 3 puanını Trabzon karşısında almış oldu.Başakşehir, ligde son olarak geride kalan sezonun 33. haftasında sahasında Kayserispor’u 1-0 yenerek 3 puan sevinci yaşamıştı.Başakşehir’de sezonun ilk golü İrfan Can’danLigde geride kalan 4 maçta Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0 kaybeden, Göztepe ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, Lewis Baker’den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.Karşılaşmadan dakikalar8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-145. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-276. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



