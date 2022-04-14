Trabzonspor eşine az rastlanır bir başarıya doğru ilerliyor

Süper Lig'in son bölümüne girilirken ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 13, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un ise 14 puan önündeki bordo-mavililer, yalnızca Türkiye ligi rekoruna değil Avrupa'da da eşine az rastlanır bir başarıya doğru ilerliyor.

Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Trabzonspor, 33. haftayı 3 puanla kapatıp rakiplerinin maçlarını kazanamaması halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavililer, 34. hafta sonunda rakipleriyle arasına 12 puan fark koyması durumunda da 1983-84 sezonundan beri hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak.

Karadeniz ekibi böylece 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe'ye ait rekoru ele geçirecek.

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Trabzonspor, bu senaryolardan birinin gerçekleşmesiyle Avrupa liglerinin şampiyonluk ipini en erken göğüsleyen takımlarından biri de olacak.





Manchester United'ın koyduğu çıtayı Liverpool yukarı taşıdı

Bordo-mavililerin Süper Lig 2021-22 sezonundaki üstünlüğü, Avrupa'nın 5 büyük liginde mutlu sona en erken ulaşan kulüpleri akıllara getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 1907-08 sezonunun yanı sıra teknik direktörlüğünü Alex Ferguson'ın yaptığı dönemde de 3 kez rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Manchester kentinin kırmızı formalı ekibi, 1907-08 ve 2000-01 sezonunda 5, 1999-2000 ve 2012-13 sezonunda da 4 maç kala şampiyonluğu garantiledi.

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Arsenal'ın 2003-04 sezonunda bitime 4 hafta, Everton (1984-85) ve Manchester City'nin (2017-18) ise bitime 5 hafta kala elde ettiği şampiyonluklar, Premier Lig tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Bu alandaki Premier Lig rekorunu ise Jürgen Klopp yönetiminde 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsleyen Liverpool kırdı.

İspanya ve İtalya liglerinde rekor 5 maç

Şampiyonluk yarışında 5 hafta kala finişe gelen Real Madrid ve Barcelona'nın paylaştığı İspanya Birinci Ligi (La Liga) rekoru, 1975'ten bu yana kırılamıyor. Real Madrid 3 kez (1960-61, 1962-63, 1974-75), Barcelona ise bir defa (1973-74) bunu başardı.

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İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) de durum farklı değil. 1948'de son 5 maç öncesi ligi lider bitirmeyi garantileyen Torino'nun kırdığı rekoru, bugüne kadar Fiorentina (1955-56), Inter (2006-07) ve Juventus (2018-19) tekrarladı.

En ezici üstünlük PSG'nin

Bayern Münih, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği 2013-14 sezonunda, 18 takımlı Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Katar sermayesi tarafından 2012'de alındığından bu yana Fransa Birinci Ligi'ni (Ligue 1) domine eden Paris Saint-Germain (PSG) ise 2015-16 sezonunda çıtayı bir kademe yukarı çıkardı.

Laurent Blanc yönetimindeki Paris ekibi, 2006-07 sezonunda 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Olimpik Lyon'u geçerek Ligue 1'de şampiyonluğu en erken garantileyen kulüp oldu. 8 hafta kala yaşadığı şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu da ele geçiren PSG, 2015-16 sezonu bitiminde 2. sıradaki Olimpik Lyon'a 31 puan fark attı.

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