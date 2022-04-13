Abdullah Avcı kendini aştı: Rekora koşuyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan 58 yaşındaki teknik adam, 10 yıl çalıştırdığı Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu da bu sezon Trabzonspor’un başında yaşamaya yakın.

Rekor kıracak

Avcı, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 73 puan toplamıştı. Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında galibiyet alırsa puanını 75’e çıkartacak ve Abdullah Avcı teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak.

Şampiyonluk ihtimali var

Trabzonspor, bu hafta konuk edeceği Karagümrük’ü mağlup eder, Fenerbahçe ve Konyaspor da rakiplerine puan kaybederse, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

REKLAM

Süper Lig’de, şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe’ye ait. Sarı-lacivertliler, 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarının tamamlanmasına 3 hafta kala 3 kez mutlu sona ulaşmıştı. Bordo-mavililerin bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesiyle Abdullah Avcı da en erken şampiyon olan yerli teknik adam olarak adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

SPOR Trabzonsporlu taraftarlardan yönetime çağrı: Taraftara açık antrenman

SPOR Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta daha erteledik

📝 Günün antrenmanı



Isınma koşusu ✅

Teknik ısınma ✅

5’e 2 ✅

Dar alan oyunları ✅

Çift kale maç ✅

#TSvFKG | #L1DER 🔗 https://t.co/olEck6AXa6 pic.twitter.com/XubWcUzyQN — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 12, 2022



