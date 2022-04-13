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Abdullah Avcı kendini aştı: Rekora koşuyor

Süper Lig’de 72 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, 2016-17’de Başakşehir’in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı kendini aştı: Rekora koşuyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan 58 yaşındaki teknik adam, 10 yıl çalıştırdığı Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu da bu sezon Trabzonspor’un başında yaşamaya yakın.

Rekor kıracak

Avcı, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 73 puan toplamıştı. Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında galibiyet alırsa puanını 75’e çıkartacak ve Abdullah Avcı teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak.

Şampiyonluk ihtimali var

Trabzonspor, bu hafta konuk edeceği Karagümrük’ü mağlup eder, Fenerbahçe ve Konyaspor da rakiplerine puan kaybederse, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

  • Süper Lig’de, şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe’ye ait. Sarı-lacivertliler, 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarının tamamlanmasına 3 hafta kala 3 kez mutlu sona ulaşmıştı. Bordo-mavililerin bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesiyle Abdullah Avcı da en erken şampiyon olan yerli teknik adam olarak adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

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