Trabzonspor fırsat tepti

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında iki kez öne geçtiği maçta sahadan 1 puanla ayrıldı: 2-2. Abdulkadir Ömür, Ekuban, Onazi ve Yusuf Sarı’nın sakatlıkları nedeniyle yer almadığı bordo-mavili takım kadro ve oyun anlayışında değişikliğe gitti. İki takım da açık futbol oynamayı tercih ederken maçın ilk tehlikeli atağını Trabzonspor, yaptı. 10. dakikada Sosa’nın vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi. Oyunda ağırlığını hissettiren Trabzonspor, 17. dakikada Pereira’nın sağdan ortasında Novak’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 43’de Gençlerbirliği Stancu ile beraberliği yakaladı ve devre 1-1 sona erdi. Trabzonspor, 55. dakikada Nwakaeme’nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Sörloth, skoru 2-1 yaptı. Trabzonspor öne geçtikten sonra savunma güvenliğini düşünürken ani ataklarda yakaladığı net pozisyonları Sörloth ile değerlendiremedi. Enerjisinin büyük bölümünü rakibi karşılamak için harcayan Trabzonspor, hücuma çıkarken kaptırdığı toplarda kalesinde tehlike yaşadı ve 84’de Sessegnon’un ayağından kalesinde golü gördü. 2-2

Sturridge alışma evresinde

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçına Fenerbahçe derbisinin 11’ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan golcü oyuncu Ekuban’ın yerine Obi Mikel’i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, stoperde genç oyuncu Hüseyin Türkmen’i yedek kulübesine çekerken stoperde Ivanildo Fernandes’e Hosseini ile görev verdi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet olmak üzere 5 futbolcu maç kadrosunda yer almadı. Baldırında ağrıları bulunduğunu söyleyen ancak çekilen MR’ı sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı tespit edilen Sturridge, maç kadrosunda yer aldı. Bordo-mavili takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra hazır olmadığı için UEFA Avrupa Ligi’nde AEK ile yapılan rövanş maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen İngiliz golcü, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez kadroya alındı. Ünal Karaman, İngiliz golcünün durumuyla ilgili “Sturridge hazırlık döneminde bizimle olmadı. Alışma evresinde. Yüklenmek olmadı ama ihtiyaç olursa kullanabiliriz“ ifadelerini kullandı.

İlk yardım videosu

Trabzonspor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Abdulkadir Parmak’ın kulüp personeli Rüstem İlyas’a ilk yardım müdahalesi yaptığı anın görseli paylaşıldı. İlk yardımın önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan bu paylaşımın ardından futbolcular ısınma hareketlerine, “Spor, sağlık ve ilk yardım hayat verir” yazılı pankartla çıktı.