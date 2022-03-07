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Trabzonspor hükmen yenik sayılmıştı: TFF Fenerbahçe'ye ne ceza verecek?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olaylarıyla ilgili detaylı rapor istediği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor hükmen yenik sayılmıştı: TFF Fenerbahçeye ne ceza verecek?
Sahaya atlayan bir taraftar hakem Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçta ciddi saha olayları yaşandı.

Hakeme saldırı girişimi

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarının bitiş düdüğüyle sahanın içine giren sarı-lacivertli bir taraftar, hakem Zorbay Küçük ve ekibine saldırmaya giderken Fenerbahçeli futbolcuların araya girmesiyle son anda durduruldu.

Zorbay Küçük'e saldırmaya çalışan taraftarı, Altay Bayındır ve Serdar Aziz engelledi..
Zorbay Küçük'e saldırmaya çalışan taraftarı, Altay Bayındır ve Serdar Aziz engelledi..

Yabancı madde yağdı

Trabzonspor'un maçta kullandığı korner atışlarında ve taç çizgisi bölümlerinde, tribünlerden bordo-mavili futbolculara yoğun şekilde yabancı maddeler atıldı.

Sahaya atılanlar arasında yer alan bir su şişesi Bakasetas'a isabet etti ve Yunan futbolcu kısa süreli sakatlık yaşadı.

Bakasetas tribünden atılan sus şişesiyle yerde kaldı.
Bakasetas tribünden atılan sus şişesiyle yerde kaldı.

Maç boyu küfür edildi


Fenerbahçeli taraftarların hem Uğurcan Çakır hem de Trabzonspor’un efsane isimlerinden Hüseyin Avni Aker’e maç boyunca galiz küfürler ettiği televizyon yayınından da duyuldu.

TFF detaylı rapor istedi

Siopis ve İrfan Can Kahveci arasında yaşanan ikili mücadele sonrası çıkan kırmızı kartın konuşulduğu mücadelede yaşanan tribün olayları ikinci plana düşse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi.

Hem hakem hem de gözlemci raporlarının dikkate alınacağı ifade edilirken Fenerbahçe’ye saha kapatma ve idari para cezası verilmesi bekleniyor.

Benzer olayda Trabzonspor hükmen yenik sayılmıştı

Fenerbahçeli taraftarın hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişimi, 12 Ağustos 2007'de oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçındaki saha olaylarını akıllara getirdi.

Trabzonspor'un 85. dakikada 1-0 önde olduğu sırada maç, bir kişinin sahaya girerek Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız'a saldırı girişiminde bulunması nedeniyle tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu mücadeleyi 3-0 Sivasspor lehine tescil ederken, bordo-mavililere de 5 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Tatil edilen Trabzonspor-Sivasspor maçından bir görüntü.
Tatil edilen Trabzonspor-Sivasspor maçından bir görüntü.


Yorumcular ikiye bölündü: İrfan Can'a çıkan kırmızı kart için kim ne dedi?
FOTOĞRAF 10
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 18. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin Siopis'e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük pozisyonu devam ettirirken VAR'dan uyarı geldi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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Pozisyonu izlemeye giden Zorbay Küçük, İrfan Can'a direkt kırmızı kartını gösterdi ve sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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Peki spor yorumcuları, sarı-lacivertlilerin itiraz ettiği pozisyon hakkında ne dedi?
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Erman Toroğlu: İrfan Can Kahveci'nin destek ayağı yerde. Bastıktan sonra ayağını çekebilir. Bu kesinlikle kırmızı kart.
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Bülent Yıldırım: Asla bir kırmızı karttan bahsedemeyiz. Yanlış karar.
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Tümer Metin: İrfan Can çok geç kaldırdı ayağını. İrfan Can'ın basmasını atmadan geçseydi, 'atılması gerekirdi' derdim.
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Deniz Çoban: Kırmızı kart yanlış karar. Mpoku'nun Pjanic'e benzer şekilde bastığı Konyaspor - Beşiktaş maçındaki hakem Mete Kalkavan'dı. Çok ilginç. Kırmızı kart göstermedi. Bugün ise VAR'a çağırdı.
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Abdullah Yılmaz: İrfan Can, Siopis'in yerdeki bacağının kaval kemiğine acımasızca ve hedefleyerek basıyor. Tartışmasız kırmızı kart.
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Ahmet Çakar: İrfan Can'ın kırmızı kartı yanlış
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Reha Kapsal: Kırmız kart
Yorumcular ikiye bölündü: İrfan Can'a çıkan kırmızı kart için kim ne dedi?
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin maçta gördüğü kırmızı kart karşılaşmanın en çok konuşulan konusu oldu.



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