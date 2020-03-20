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Trabzonspor Obi Mikel gerçeğini açıkladı: Menajeri şahit

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel’in bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonrada İngiltere’de yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Mikel, bordo-mavili formayla çıktığı 27 maçta skora katkı yapamadı.

Mikel, bordo-mavili formayla çıktığı 27 maçta skora katkı yapamadı.

Trabzonspor’dan ayrılan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel’in, İngiltere’de yaptığı açıklamaların ardından Trabzonspor Kulübü, konuştuğu medya kuruluşuna bir metin göndererek Obi Mikel gerçeğini anlattı.

Bordo-mavili kulüp, Obi Mikel’in iddialarına şu yanıtı verdi;

  • "Yapmış olduğunuz haberde Mikel’in kulübümüze ilişkin iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak biz kısa zaman içinde Covid-19’a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, kulübümüzün sağlık kurulu futbolcularımıza bilgilendirme yaptı. Tesisler, sahalar ve stadyumumuz dezenfekte edildi. Tesislere futbolcuların kendi misafirleri dahil olmak üzere giriş çıkışlara kısıtlamalar getirildi. Personelimiz de sosyal mesafelendirme anlayışına paralel olarak evden çalışmaya başlatıldı.
  • Tüm bu tedbirler ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere’ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan ettiğinde ise, kendisine olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir.
  • Türkiye’de liglerin ertelenmesini bekleyen tüm futbolcular ve biz futbol ailesi mensupları gibi, soğukkanlı ve sağduyulu olmasını beklediğimiz futbolcumuz maalesef kendisi gitmeyi tercih etmiştir. Menajeri bu duruma bizzat şahittir. Bu durumda alınan ortak kararla yollarımızı ayırmak mecburiyetinde kaldık."

Obi Mikel: "Başkan paylaşımı silmemi istedi ben de reddettim"
Obi Mikel: "Başkan paylaşımı silmemi istedi ben de reddettim"

The Athletic'e konuşan Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı kulübün rahatsız olduğunu ifade ederek, "Paylaşımımdan rahatsızlardı. Başkan ile ofisinde yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Bana, paylaştığım gönderiyi silmem gerektiğini ifade ettiler. Bunu reddettim, bu benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve düşüncelerimi ifade etmekte özgürüm" dedi. "Evine dönersen geri gelemezsin dediler""UEFA, bütün ligleri erteledi. Türkiye'de neden oynanmaya devam ediyor? Bu doğru değil, bu benim fikrimdi ama Trabzonspor işin bu tarafını umursamıyordu. Onlara eve gitmek istediğimi söyledim, Onlar bana, 'Eğer evine gidersen buraya dönemezsin" dediler, ben de 'Pekala, evime gidiyorum' dedim""Çocuklarıma her sabah yalan söylemek zorunda kalıyordum""Kulübe, çocuklarımı görmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. Beni her sabah arıyorlar ve telefonda ağlıyorlardı. Sokakta neden kimsenin birbirine dokunmadığını, arkadaşlarının neden oynamaya gelmediğini soruyorlardı. Onları panik haline sokmamak için her sabah söylediğim yalanlar yüzünden mutlu değildim" "Aldığım karar her şeye değerdi""Kontratımdan vazgeçerek finansal anlamda büyük bir darbe aldığımı söyleyebilirim ama aldığım karar, her kuruşuna değerdi. Londra'ya indiğimde kız arkadaşım tedirgindi çünkü İngiltere hükümetinin uçuşları iptal etme durumu söz konusuydu. Bunun aylar sürdüğünü, çocuklarımı göremediğimi ve onlara yardım edemediğimi düşünsenize...""Trabzonspor ile şampiyon olabilirdik""Trabzonspor'da her hafta oynuyordum, her şey iyiydi. Takım kazanıyordu ve ligin zirvesindeydik. İyi oynuyorduk. Oynadığım futboldan zevk alıyordum ve ligi kazanma ihtimalimiz vardı ama doğru şeyi yapmak adına ben bundan vazgeçtim. Trabzonspor'a geri dönme ihtimalim yok. Kariyerimdeki yeni açacağım sayfaya odaklandım. Neresi olacak bilmiyorum, evime yakın olmak istiyorum. Belki İngiltere olur, bilemiyorum. Neler olacağını göreceğiz"

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