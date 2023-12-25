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Spor

Trabzonspor önce satacak sonra alacak

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, bordo-mavililer öncelikle 15 kişi olan yabancı sayısını düşürmeyi ve kontenjanda yer açmayı planlıyor. Gönderilmesi planlanan oyuncular için teklifler değerlendirilecek.

Ali Kemal Yazıcı
12:11 - 25/12/2023 lundi
Güncelleme: 12:13 - 25/12/2023 lundi
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan & Abdullah Avcı
Ertuğrul Doğan & Abdullah Avcı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın ara transfer ve gelecek sezon transfer planlaması ile ilgili ortak kararda birleşti. Trabzonspor, oyuncu satmadan kadroya takviye yapılmayacak.


Kadro planlamasının doğru yapılmasının yanı sıra takımda kontenjan sıkıntısı da bulunduğuna dikkat çeken başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un dünyanın her yerinden her oyuncuyu parasını verip getirebileceğini belirterek, "Fakat gerçekçi olmamız gerekiyor. Maliyetlerin ve oyuncunun durumunun uyması durumunda transferleri yapmayı planlıyoruz. Nokta transferi yapmak önceliğimiz. İhtiyaç duyulan mevkilerde oyuncu fazlalığı yaşamamak için öncelikle yararlanamayacağımız oyuncuları satacağız. Şu an 15 yabancı oyuncumuz var. Yani bir fazla oyuncumuz var. Kontenjanımızda azaltmaya gitmeliyiz. Her futbolcumuza gelecek teklifi değerlendireceğiz" dedi.

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Teknik direktör Abdullah Avcı da başkan Doğan'ın açıklamalarına paralel bir değerlendirme yaparak önceliklerinin kontenjanda yer açmak olduğunu söyledi. Gelecek teklifleri ekonomik olarak yönetim kurulunun, takıma katkı konusunu da kendisinin değerlendireceğini belirten Avcı, "Nwakaeme ile ayrıldıktan sonra da iletişim halindeyim. Nwakaeme ya da bir başkası, kim olursa olsun. Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Yabancı kontenjanımız dolu. Fazlası da var aslında. Bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Teklif gelmesi halinde ekonomik girdi sağlayarak kontenjanda azaltmaya gitmek şu andaki önceliğimiz" ifadelerini kullandı.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Ertuğrul Doğan
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