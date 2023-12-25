Trabzonspor önce satacak sonra alacak

Kadro planlamasının doğru yapılmasının yanı sıra takımda kontenjan sıkıntısı da bulunduğuna dikkat çeken başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un dünyanın her yerinden her oyuncuyu parasını verip getirebileceğini belirterek, "Fakat gerçekçi olmamız gerekiyor. Maliyetlerin ve oyuncunun durumunun uyması durumunda transferleri yapmayı planlıyoruz. Nokta transferi yapmak önceliğimiz. İhtiyaç duyulan mevkilerde oyuncu fazlalığı yaşamamak için öncelikle yararlanamayacağımız oyuncuları satacağız. Şu an 15 yabancı oyuncumuz var. Yani bir fazla oyuncumuz var. Kontenjanımızda azaltmaya gitmeliyiz. Her futbolcumuza gelecek teklifi değerlendireceğiz" dedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı da başkan Doğan'ın açıklamalarına paralel bir değerlendirme yaparak önceliklerinin kontenjanda yer açmak olduğunu söyledi. Gelecek teklifleri ekonomik olarak yönetim kurulunun, takıma katkı konusunu da kendisinin değerlendireceğini belirten Avcı, "Nwakaeme ile ayrıldıktan sonra da iletişim halindeyim. Nwakaeme ya da bir başkası, kim olursa olsun. Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Yabancı kontenjanımız dolu. Fazlası da var aslında. Bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Teklif gelmesi halinde ekonomik girdi sağlayarak kontenjanda azaltmaya gitmek şu andaki önceliğimiz" ifadelerini kullandı.