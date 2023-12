Trabzonspor önce satacak sonra alacak

Kadro planlamasının doğru yapılmasının yanı sıra takımda kontenjan sıkıntısı da bulunduğuna dikkat çeken başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un dünyanın her yerinden her oyuncuyu parasını verip getirebileceğini belirterek, "Fakat gerçekçi olmamız gerekiyor. Maliyetlerin ve oyuncunun durumunun uyması durumunda transferleri yapmayı planlıyoruz. Nokta transferi yapmak önceliğimiz. İhtiyaç duyulan mevkilerde oyuncu fazlalığı yaşamamak için öncelikle yararlanamayacağımız oyuncuları satacağız. Şu an 15 yabancı oyuncumuz var. Yani bir fazla oyuncumuz var. Kontenjanımızda azaltmaya gitmeliyiz. Her futbolcumuza gelecek teklifi değerlendireceğiz" dedi.