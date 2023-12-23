Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un golünü 34. dakikada Batista Mendy kaydederken, Başakşehir'in golünü ise 11. dakikada Dimitris Pelkas attı. Alınan bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 27'ye, Başakşehir ise 19'a yükseltti.